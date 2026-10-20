با وجود گذشت دویست و بیست و سه شب از تجمعات مردمی؛ میدان همچنان در دست مردم حماسه ساز بوکان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، میدان فرمانداری بوکان بار دیگر صحنه حضور باشکوه مردمی بود که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های نظام و نمایش وحدت ملی، گرد هم آمدند.

مردم بوکان در این اجتماع شبانه با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر پاسداری از ارزش‌های انقلاب تأکید کرده و حمایت قاطع خود را از نیرو‌های مسلح، مدافعان امنیت و نظام اسلامی اعلام کردند.

حضور هم‌زمان مسئولان در کنار مردم، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان ملت و حاکمیت را به نمایش گذاشته و عزم راسخ مردم این خطه را در ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان به تصویر کشید.