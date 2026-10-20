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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از ثبت تصویر پرواز عقاب طلایی در دره تالجار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویه از ثبت تصویر پرواز عقاب طلایی در دره تالجار این شهرستان خبر داد.
کریم خضری گفت: دره تالجار، که رودخانه گادر از میان آن عبور میکند، از زیستگاههای ارزشمند شهرستان اشنویه است و به دلیل برخورداری از تنوع زیستی، گونههای مختلفی از حیاتوحش را در خود جای داده است.
وی افزود: خرس قهوهای، کل و بز، سمندرهای کردستانی و آذربایجانی، عقاب طلایی، کرکس معمولی و کبک دری از جمله گونههای شاخص این منطقه هستند که حفاظت از زیستگاه آنها اهمیت ویژهای دارد.
خضری با اشاره به ویژگیهای زیستی عقاب طلایی اظهار کرد: این پرنده شکاری معمولاً بهتنهایی یا بهصورت جفت دیده میشود و با پروازی قدرتمند، در گستره وسیعی از زیستگاه به جستوجوی طعمه میپردازد. حضور این گونه میتواند نشانهای از مناسب بودن شرایط زیستی و دسترسی به منابع غذایی در منطقه باشد.
حفاظت از زیستگاههای طبیعی دره تالجار و صیانت از گونههای ارزشمند حیاتوحش، از اهمیت ویژهای در حفظ تنوع زیستی منطقه برخوردار است.