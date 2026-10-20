مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری وزارت نیرو، اعلام کرد: پایداری شبکه، امنیت تأمین انرژی و مدیریت مصرف، بدون برخورداری از زیرساختی قوی و منسجم در حوزه استانداردسازی محقق نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امروز، سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، «نشست تخصصی استانداردها؛ پایداری شبکه و مدیریت مصرف برق کشور» با حضور مرتضی بخشایش مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری وزارت نیرو، آزیتا خضرایی مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران، فرشاد کوچک محسنی مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو و جمعی از مدیران وزارت نیرو برگزار شد.

بخشایش در این نشست صنعت برق را یکی از محور‌های توسعه کشور خواند و تاکید کرد: پایداری شبکه، امنیت تأمین انرژی و مدیریت مصرف، بدون برخورداری از زیرساختی قوی و منسجم در حوزه استانداردسازی محقق نمی‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و نوسازی اداری وزارت نیرو، افزود: استاندارد صرفاً یک سند فنی نیست، بلکه زبان مشترکی میان طراح، سازنده، بهره‌بردار و ناظر است. هرچه این زبان مشترک دقیق‌تر و منسجم‌تر باشد، کیفیت تجهیزات، قابلیت اطمینان شبکه و بهره‌وری مصرف نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: امروز کشور با چالش‌های متعددی در حوزه انرژی، به‌ویژه ناترازی انرژی به‌طور کلی و ناترازی برق به‌طور خاص، مواجه است. رشد مصرف، ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش فناوری‌های نوین و مسائل مرتبط با امنیت سایبری، اهمیت استانداردسازی را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که استاندارد‌ها در بخش برق چگونه می‌توانند به پایداری شبکه و مدیریت مصرف کمک کنند؟ این موضوع، محور اصلی نشست امروز ماست.

در ادامه این نشست خضرایی مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران نیز، ضمن تشکر از برگزاری این نشست، گفت: صنعت برق رتبه پنجم استانداردسازی در ایران را دارد. از آنجا که استاندارد‌ها به‌خودی‌خود الزام قانونی برای اجرا ندارند و این مقررات فنی هستند که در موارد مقرر لازم‌الاجرا می‌شوند، ایجاد یک نظام منسجم برای تدوین و اجرای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. در این چارچوب، اختصاص کد واحد به هر مقرره فنی و ثبت آن در یک سکوی یکپارچه برای دسترسی و استفاده کاربران پیش‌بینی شده است. سازمان ملی استاندارد ایران آمادگی دارد با برگزاری نشست‌های مشترک با وزارت نیرو و مجموعه‌های تخصصی صنعت برق، زمینه گسترش همکاری‌ها را فراهم کند.