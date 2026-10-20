مدیران و رؤسای انجمن اولیا و مربیان ۶۵ مدرسه نواحی هفتگانه مشهد، تبادکان و اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی تجلیل شدند.

تجلیل مدیران و رؤسای انجمن اولیا و مربیان ۶۵ مدرسه در مشهد

تجلیل مدیران و رؤسای انجمن اولیا و مربیان ۶۵ مدرسه در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این مراسم با هدف تجلیل از مدیران و رؤسای انجمن اولیا و مربیان برتر برگزار شده است که بر اساس ارزیابی شاخص‌های این حوزه انتخاب شده‌اند.

محمد شفایی بجستانی افزود: سازماندهی هدفمند تخصص‌ها و مهارت‌های اولیا برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پیگیری مستمر برگزاری کلاس‌های آموزش خانواده در مدارس و توانمندسازی اولیا از جمله شاخص‌های ارزیابی انجمن‌های برتر بوده است.

وی ادامه داد: فعالیت مراکز مشاوره خانواده پیوند، ساماندهی و برنامه‌ریزی برای لباس فرم دانش‌آموزان و همچنین هماهنگی و اطلاع‌رسانی در زمینه سرویس حمل‌ونقل مدارس از دیگر محور‌های ارزیابی عملکرد انجمن‌های اولیا و مربیان است.

شفایی بجستانی گفت: در این مراسم، مدیران مدارس و رؤسای انجمن اولیا و مربیان به‌عنوان نمایندگان انجمن از ۶۵ مدرسه در نواحی هفتگانه مشهد، تبادکان و اداره آموزش و پرورش استثنایی حضور دارند و از تلاش‌های آنان تجلیل می‌شود.