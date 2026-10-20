وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با استقبال از انتخاب ایران به عنوان مقصد تحصیلی دانشجویان خارجی، بر لزوم بهره‌گیری از تنوع فرهنگی و علمی در محیط‌های دانشگاهی و نقش تعاملی آموزش در ارتقای صلح جهانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سومین جایزه ملی ثریا با اشاره به ظرفیت بالای کشور در میزبانی از متقاضیان تحصیل در سطح جهان، بر ضرورت درک چالش‌های روحی و روانی دانشجویان در دوران غربت تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که دور شدن از خانواده و وطن، بخشی از مسیر رسیدن به موفقیت و «گنج» دانش است.

پیشینه تاریخی و جایگاه علمی ایران

وزیر علوم با اشاره به جایگاه تاریخی دانشگاه‌های ایران، یادآور شد که طبق اسناد یونسکو، ایران دارای قدمتین دانشگاه‌های جهان است که ۱۷۰۰ سال پیش از دانشگاه برونو در ایتالیا وجود داشته است. وی همچنین افزود: «با وجود چالش‌های ناشی از تحریم‌های بیش از ۴۰ ساله، دانشگاه‌های ایران توانسته‌اند رتبه‌های بالایی در سطح بین‌المللی کسب کنند و در جایگاه ۱۶ تا ۱۷ جهان قرار بگیرند که این خود نشان‌دهنده جذابیت‌های علمی و فرهنگی کشور است.»

دعوت از دانشجویان ایرانی برای فرصت‌طلبی فرهنگی

سیمایی در بخشی از سخنان خود، خطاب به دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی، بر اهمیت بهره‌مندی از حضور دانشجویان خارجی در کشور تأکید کرد. وی با استناد به قاعده «اختلاف امت، رحمت است»، تنوع فرهنگی و سلیقه‌ای را یک رحمت الهی دانست و گفت: «دانشجویان ایرانی باید از این تکثر فرهنگی لذت ببرند و فرصت‌طلب باشند تا از طریق تعامل با دانشجویان خارجی، با ادبیات و فرهنگ‌های جدید آشنا شوند، بدون آنکه نیاز به رنج سفر داشته باشند.»

آموزش؛ ابزاری برای صلح جهانی

وزیر علوم در پایان سخنان خود، یادگیری را فرآیندی دوطرفه و تعاملی توصیف کرد و تأکید کرد که ما نیز باید از دانشجویان خارجی بیاموزیم. وی با نگاهی کلان به نقش آموزش در جامعه بین‌الملل اظهار داشت: «اصولاً آموزش منجر به ارتقاء صلح و دوستی در دنیا می‌شود و بین‌المللی شدن فرآیند آموزش، ابزاری قدرتمند برای گسترش صلح در جهان است.»