مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با هدف کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای و کاهش خسارت به محصول انار، عملیات طعمه‌پاشی در ۳۰ هکتار از باغات منطقه صحرای نگین را با استفاده از ترکیب سم مالاتیون و پروتئین هیدرولیزات آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عملیات طعمه‌پاشی برای مقابله با مگس میوه مدیترانه‌ای در ۳۰ هکتار از باغات انار منطقه صحرای نگین شهرستان اشکذر آغاز شد.

علیرضا میرجلیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، با اعلام این خبر گفت: این عملیات با هدف حفاظت از کیفیت محصول انار، کنترل جمعیت آفت و جلوگیری از خسارت‌های ناشی از فعالیت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات منطقه اجرا می‌شود.

وی افزود: در این عملیات، از ترکیب سم مالاتیون و پروتئین هیدرولیزات به‌عنوان طعمه استفاده می‌شود تا با افزایش جلب حشرات هدف، اثربخشی مبارزه با آفت بهبود یابد.

میرجلیلی با اشاره به اهمیت استفاده از روش‌های هدفمند در مدیریت آفات باغی اظهار کرد: کنترل مؤثر مگس میوه مدیترانه‌ای تنها به استفاده از سموم محدود نمی‌شود و به‌کارگیری روش‌های مکمل و رعایت اصول فنی در اجرای عملیات نیز نقش مهمی در مدیریت این آفت دارد.

بر اساس اعلام کارشناسان اجرایی، در دستورالعمل مورد استفاده برای این عملیات، به ازای هر هزار لیتر آب، ۲۰۰ سی‌سی سم مالاتیون و ۲ تا ۳ لیتر پروتئین هیدرولیزات در نظر گرفته شده است. پروتئین هیدرولیزات با خاصیت جلب‌کنندگی، به جذب حشرات هدف کمک می‌کند و در کنار ماده حشره‌کش، در فرایند کنترل آفت به کار می‌رود.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر همچنین از نظارت مستمر کارشناسان حفظ نباتات بر اجرای این عملیات خبر داد و تأکید کرد: رعایت دستورالعمل‌های فنی، ضوابط مصرف سموم و ملاحظات زیست‌محیطی در روند مبارزه با آفت ضروری است.

هدف از اجرای این عملیات، کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه‌ای، حفاظت از کیفیت محصول و حمایت از تولید انار در باغات شهرستان اشکذر عنوان شده است.