۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار ساخت و تکمیل بدنه و جاده هراز پیش بینی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،شرکت آب منطقه‌ای مازندران در گزارشی با اشاره به پیش‌بینی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در پیوست قانون بودجه برای بخش‌های مرتبط با بدنه سد هراز و جاده آن، بر ضرورت تأمین منابع مالی مکمل برای تسریع در تکمیل این طرح ملی تأکید کرد.

بر این اساس، در حال حاضر حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای بخش‌های مرتبط با بدنه سد و جاده در پیوست قانون بودجه پیش‌بینی شده است، اما این میزان برای پوشش تمامی نیاز‌های مالی طرح کافی نیست.

در این گزارش با اشاره به پیگیری‌های وزارت نیرو برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اعلام شد: علاوه بر اعتبارات مصوب قانون بودجه، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا با تأمین منابع بیشتر، روند اجرای طرح شتاب گیرد. همچنین تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز سد هراز از محل ظرفیت‌های قانونی ماده ۵۶ در حال پیگیری است.

در ادامه، میزان پیشرفت فیزیکی سد هراز را حدود ۵۵ درصد اعلام شد. در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، امکان اجرای جاده بالادست سد هراز در کمتر از یک سال وجود دارد؛ با این حال، در برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده از سوی مجریان طرح، حدود دو سال برای تکمیل آن پیش‌بینی شده است.