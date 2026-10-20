

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ محمدحسین کریمی جهان آبادی، نماینده کشورمان در فینال مسابقات ۱۰۰ متر کرال پشت مردان کلاس S ۱۲ به مصاف حریفانش رفت و با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.

کریمی جهان آبادی با ۵ شناگر دیگر از کشور‌های ازبکستان، ژاپن، اندونزی، قطر و چین تایپه به رقابت پرداخت و در پایان با زمان ۱:۱۱:۳۲ و قرار گرفتن در رده چهارم به کار خود پایان داد.

مدال‌های طلا، نقره و برنز به ترتیب به شناگران اندونزی، ژاپن و قزاقستان رسید.

شناگران کشورمان روز گذشته صاحب یک مدال طلا و یک نقره توسط ضیغمی‌نژاد و ایزدیار شده بودند. امروز نیز ضیغمی‌نژاد یک برنز دیگر را برای ایران به ارمغان آورد.