­در پی برگزاری تجمعات شبانه مردمی در محدوده‌های مختلف شهر تهران، مسیر تردد خطوط اتوبوس‌های تندرو (BRT) در چندین محور شهری از ابتدای جنگ تغییر یافته و این تغییرات همچنان از ساعت ۲۰ و هم‌زمان با برگزاری تجمعات اعمال می‌شود و تا پایان مراسم ادامه دارد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده از ابتدای جنگ برای مدیریت تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی در محدوده‌های برگزاری تجمعات شبانه، مسیر‌های جایگزین خطوط اتوبوس‌های تندرو در چندین محور شهری تعیین شده و این تغییرات همچنان ادامه دارد. این جابه‌جایی مسیر‌ها با هماهنگی پلیس راهور اجرا می‌شود.

بر اساس این برنامه، تغییر مسیر خطوط اتوبوس‌های تندرو در محدوده‌های مختلف شهر تهران به شرح زیر است:

تغییر مسیر خط یک بی‌آرتی در محدوده میدان فردوسی تا میدان انقلاب

در محدوده میدان فردوسی تا میدان انقلاب که در مسیر خط یک اتوبوس‌های تندرو قرار دارد، مسیر جایگزین از چهارراه ولیعصر به سمت خیابان ولیعصر جنوبی، سپس خیابان جمهوری و در نهایت تقاطع نواب تعیین شده است. این مسیر در جهت عکس نیز به‌عنوان مسیر جایگزین مورد استفاده قرار میگیرد.

تغییر مسیر خط سه بی‌آرتی در محدوده میدان هفت‌حوض

در محدوده میدان هفت‌حوض، واقع در مسیر خط سه اتوبوس‌های تندرو، مسیر جایگزین در مسیر رفت از بزرگراه باقری آغاز شده و پس از عبور از خیابان ثانی و خیابان تلفنخانه، به خیابان آیت می‌رسد.

در مسیر برگشت نیز اتوبوس‌ها از خیابان آیت وارد خیابان تلفنخانه شده و پس از عبور از خیابان ثانی و خیابان مدائن، به بزرگراه شهید سلیمانی هدایت می‌شوند و در نهایت به پایانه علم و صنعت می‌رسند.

تغییر مسیر خط چهار بی‌آرتی در محدوده میدان جمهوری

در محدوده میدان جمهوری، در مسیر خط چهار اتوبوس‌های تندرو، مسیر جایگزین از خیابان نواب در مسیر جنوب به شمال آغاز می‌شود و پس از عبور از خیابان شکوفه و خیابان اسکندری جنوبی، به خیابان آزادی می‌رسد. سپس مسیر از خیابان نواب شمالی ادامه پیدا می‌کند و در نهایت به میدان توحید منتهی می‌شود.

تغییر مسیر در محدوده پیش از تونل توحید

در محدوده پیش از تونل توحید، مسیر جایگزین تردد اتوبوس‌ها از داخل تونل توحید تعیین شده است. این تغییر مسیر در هر دو جهت رفت و برگشت اجرا می‌شود.

تغییر مسیر خط هفت بی‌آرتی در محدوده میدان منیریه

در محدوده میدان منیریه، در مسیر خط هفت اتوبوس‌های تندرو، مسیر جایگزین از میدان راه‌آهن آغاز شده و پس از عبور از خیابان کارگر، خیابان لشگر و خیابان جمهوری، در نهایت به خیابان ولیعصر می‌رسد.

تغییر مسیر اتوبوس‌های تندرو در محدوده چهارراه ولیعصر

در محدوده چهارراه ولیعصر، چند مسیر جایگزین برای تردد اتوبوس‌های تندرو وجود دارد.

در مسیر جایگزین نخست، اتوبوس‌ها از خیابان ولیعصر وارد خیابان جمهوری شده و پس از عبور از میدان جمهوری و سه‌راه جمهوری، از طریق خیابان ولیعصر به سمت میدان راه‌آهن حرکت خواهند کرد.

در مسیر جایگزین دوم نیز تردد از خیابان انقلاب به سمت میدان انقلاب انجام می‌شود و اتوبوس‌ها پس از ورود به خیابان کارگر شمالی و عبور از خیابان کشاورز، به میدان ولیعصر می‌رسند.

همچنین در مسیر جایگزین سوم، اتوبوس‌ها از میدان ولیعصر وارد خیابان شهید هنیه شده و پس از عبور از خیابان جمهوری، به خیابان ولیعصر هدایت می‌شوند.

تغییر مسیر خط هفت بی‌آرتی در محدوده میدان ونک

در محدوده میدان ونک، در مسیر خط هفت اتوبوس‌های تندرو، مسیر جایگزین از خیابان آفریقا به سمت بزرگراه جهان کودک و سپس میدان ونک تعیین شده است. تردد در این مسیر در خلاف جهت با هماهنگی پلیس راهور انجام خواهد شد و پس از آن، اتوبوس‌ها به خط ویژه هدایت می‌شوند.

تغییر مسیر اتوبوس‌های تندرو در محدوده فلکه دوم صادقیه

در محدوده فلکه دوم صادقیه، مسیر‌های جایگزین از خیابان اشرفی اصفهانی به سمت جنوب آغاز می‌شود و پس از عبور از خیابان سازمان آب و خیابان کاشانی به سمت غرب، اتوبوس‌ها از طریق دوربرگردان ابوذر به میدان صادقیه هدایت شده و مسیر خود را به سمت جنوب ادامه خواهند داد.

تغییر مسیر اتوبوس‌های تندرو در محدوده میدان نماز

در محدوده میدان نماز نیز مسیر جایگزین از دوربرگردان پیش از میدان نماز آغاز شده و پس از ورود به بزرگراه کریمی، اتوبوس‌ها مسیر خود را در ادامه مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو دنبال خواهند کرد.

اعمال تغییرات جزئی در خطوط عادی اتوبوسرانی

بر اساس این برنامه، علاوه بر خطوط اتوبوس‌های تندرو، در خطوط عادی اتوبوسرانی نیز تغییر مسیر‌های جزئی متناسب با شرایط تردد در محدوده‌های برگزاری تجمعات اعمال شده است.

این تغییرات با هماهنگی پلیس راهور اجرا می‌شود و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

شهروندان برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در ساعات برگزاری تجمعات، باید به تغییر مسیر‌های اعلام‌شده در محدوده‌های یادشده توجه داشته باشند.