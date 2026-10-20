تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش «جان‌فدایان» در رشت تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش «جان‌فدایان» در رشت تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش «جان‌فدایان» در رشت تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش «جان‌فدایان» در رشت تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش «جان‌فدایان» در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی‌فقیه در گیلان امروز در مراسم تجلیل از دست‌اندرکاران رزمایش «جان‌فدایان» شهر رشت، ملت ایران را بزرگ‌ترین قدرت کشور دانست و گفت: حضور آگاهانه مردم در میدان، دشمن را سردرگم و توطئه‌های آن را خنثی کرده است.

آیت‌الله رسول فلاحتی با اشاره به فراز و نشیب‌های تاریخ انقلاب اسلامی، تحریم‌ها و اقدامات دشمنان برای تضعیف کشور، تأکید کرد: جمهوری اسلامی با تکیه بر مردم صبور، آرام و مقتدر خود، به مسیرش ادامه می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان، تقویت فرهنگ دین‌داری، قیام و کار برای خدا و تربیت فرزندانی خداشناس و خدا ترس را ضروری دانست و گفت: مسئولیت‌ها سنگین است و باید با همه مردم مهربان بود، اما در اعتماد کردن دقت کرد.

سردار الیاس کوثری، جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان نیز با قدردانی از شهدا و خانواده‌های آنان، بر ضرورت ارج نهادن به فداکاری و رنج خانواده‌های شهدا تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این مراسم، ۲۳ مهر و برگزاری رزمایش «جان‌فدایان» را روزی ماندگار در تاریخ رشت و گیلان دانست و گفت: حضور پرشور مردم در میدان، نشان‌دهنده بصیرت و مسئولیت‌پذیری آنان است.

سرهنگ حسن امینی با بیان اینکه مفهوم «جان‌فدایی» از یک عبارت به رفتاری اجتماعی تبدیل شده است، بر ضرورت تداوم این فرهنگ و امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام یعقوب نمازی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت هم اتحاد و امیدآفرینی را از عوامل مقابله با تهدید‌ها دانست و گفت: حضور آگاهانه مردم، توطئه‌های دشمن برای ایجاد یأس و اختلاف را خنثی کرده است.

در پایان این مراسم، از دست‌اندرکاران رزمایش «جان‌فدایان» شهر رشت و مادر شهیدان یوسفی تجلیل شد.