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در مراسمی امروز در کانون بسیج شهر رشت، از دست اندرکاران رزمایش «جانفدایان» شهر رشت تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولیفقیه در گیلان امروز در مراسم تجلیل از دستاندرکاران رزمایش «جانفدایان» شهر رشت، ملت ایران را بزرگترین قدرت کشور دانست و گفت: حضور آگاهانه مردم در میدان، دشمن را سردرگم و توطئههای آن را خنثی کرده است.
آیتالله رسول فلاحتی با اشاره به فراز و نشیبهای تاریخ انقلاب اسلامی، تحریمها و اقدامات دشمنان برای تضعیف کشور، تأکید کرد: جمهوری اسلامی با تکیه بر مردم صبور، آرام و مقتدر خود، به مسیرش ادامه میدهد.
نماینده ولیفقیه در گیلان، تقویت فرهنگ دینداری، قیام و کار برای خدا و تربیت فرزندانی خداشناس و خدا ترس را ضروری دانست و گفت: مسئولیتها سنگین است و باید با همه مردم مهربان بود، اما در اعتماد کردن دقت کرد.
سردار الیاس کوثری، جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان نیز با قدردانی از شهدا و خانوادههای آنان، بر ضرورت ارج نهادن به فداکاری و رنج خانوادههای شهدا تأکید کرد.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این مراسم، ۲۳ مهر و برگزاری رزمایش «جانفدایان» را روزی ماندگار در تاریخ رشت و گیلان دانست و گفت: حضور پرشور مردم در میدان، نشاندهنده بصیرت و مسئولیتپذیری آنان است.
سرهنگ حسن امینی با بیان اینکه مفهوم «جانفدایی» از یک عبارت به رفتاری اجتماعی تبدیل شده است، بر ضرورت تداوم این فرهنگ و امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد.
حجتالاسلام یعقوب نمازی، نماینده ولیفقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت هم اتحاد و امیدآفرینی را از عوامل مقابله با تهدیدها دانست و گفت: حضور آگاهانه مردم، توطئههای دشمن برای ایجاد یأس و اختلاف را خنثی کرده است.
در پایان این مراسم، از دستاندرکاران رزمایش «جانفدایان» شهر رشت و مادر شهیدان یوسفی تجلیل شد.