رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گفت: تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و افزایش بهره‌وری کشاورزی باید از اولویت‌های جهاد دانشگاهی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، علی منتظری در سفر به کرمانشاه و در پنجاه‌وسومین گردهمایی سراسری معاونان آموزشی جهاد دانشگاهی کشور گفت: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود کارنامه قابل‌توجهی دارد؛ با این حال، برای پاسخگویی به انتظارات از این نهاد باید سطح فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی را ارتقا دهیم.

وی با اشاره به انتظارات مطرح‌شده از سوی مدیران ارشد کشور درباره ظرفیت‌ها و مأموریت‌های جهاد دانشگاهی افزود: لازم است شناخت دقیقی از جایگاه جهاد دانشگاهی، ظرفیت‌های آن و انتظارات جامعه از این نهاد داشته باشیم و برنامه‌ریزی‌های آموزشی خود را متناسب با این افق پیش ببریم.

منتظری با انتقاد از محدود شدن برخی فعالیت‌های آموزشی به دوره‌های کوتاه‌مدت و خدماتی گفت: انتظار از جهاد دانشگاهی این است که نیروی انسانی موردنیاز کشور را برای حوزه‌های راهبردی تربیت کند؛ از جمله افرادی که در زمینه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال توانمند باشند یا بتوانند با آموزش مهارت‌های نوین به کشاورزان، در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد: باید میان فعالیت‌های آموزشی روزمره و مأموریت‌های کلان جهاد دانشگاهی تناسب برقرار شود و معاونت آموزشی با نگاه آینده‌نگر، نیاز‌های واقعی کشور را در طراحی و اجرای برنامه‌های خود مدنظر قرار دهد.