مدیر فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی صدا وسیمای خراسان جنوبی از از راه‌اندازی و آغاز به کار آزمایشی ایستگاه دیجیتال در روستای «رومنجان» از توابع شهرستان خوسف خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای خراسان جنوبی گفت: با هدف تحقق عدالت رسانه‌ای و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی، ایستگاه دیجیتال کم‌قدرت در روستای «رومنجان» از توابع شهرستان خوسف راه‌اندازی شد و هم‌اکنون به صورت آزمایشی در حال بهره‌برداری است.

ماندگار افزود: با افتتاح و بهره‌برداری آزمایشی از این ایستگاه، جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ نفر در روستای رومنجان و بخشی از روستای شهرستانک، از این پس می‌توانند ۱۹ شبکه تلویزیونی و ۲۱ شبکه رادیویی را با کیفیت مطلوب دیجیتال دریافت کنند.

وی گفت: برای احداث، تجهیز و راه‌اندازی این ایستگاه دیجیتال، اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.

توسعه پوشش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی در مناطق محروم و مرزی خراسان جنوبی از مهم‌ترین برنامه‌های صداوسیمای خراسان جنوبی در راستای برخورداری تمامی شهروندان از خدمات رسانه ملی است.