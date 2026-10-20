به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بهنام اسدی با اشاره به مشارکت خیرین در اجرای این طرح‌ها گفت: ۶۶۶ کلاس درس در قالب این پروژه‌ها تعریف شده که خیرین در ۷۰ درصد آنها به‌صورت خیری یا مشارکتی حضور داشته‌اند.

وی افزود: تعهد خیرین مدرسه‌ساز استان در سال ۱۴۰۵، ۵۰۰ میلیارد تومان بود که با تحقق ۵۴۰ میلیارد تومان، میزان تحقق تعهدات به ۱۰۸ درصد رسید.

مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان همچنین از برگزاری بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان در ۲۹ مهرماه در اتاق بازرگانی خبر داد و از خیرین و مردم برای حضور و مشارکت در این رویداد دعوت کرد.

اسدی با اشاره به ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه خیر نیک‌اندیش، آقای وطن‌خواه، در منطقه یک آموزش‌وپرورش همدان گفت: این مدرسه با زیربنای هزار و ۶۵۰ مترمربع و معماری ایرانی ـ اسلامی، در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسیده است.