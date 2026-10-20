مدیرکل استاندارد اردبیل، از انجام یک‌هزار مورد ارزیابی در حوزه واردات و صادرات، صدور ۲ هزار و ۴۸۱ تأییدیه آسانسور و انجام بیش از ۲ هزار مورد نمونه‌برداری از محصولات تولیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل منصور جلایر، مدیرکل استاندارد، در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحد‌های تولیدی نمونه ملی و استانی، از انجام یک‌هزار مورد ارزیابی در حوزه واردات و صادرات، صدور ۲ هزار و ۴۸۱ تأییدیه آسانسور و انجام بیش از ۲ هزار مورد نمونه‌برداری از محصولات تولیدی خبر داد.

منصور جلایر در این مراسم با تشریح عملکرد اداره کل استاندارد اظهار کرد: در راستای نظارت بر کیفیت محصولات و اطمینان از رعایت الزامات استاندارد، از ۱۵۷ مرکز تولیدی بازدید شده است.

وی افزود: در حوزه ارزیابی کالا‌های مرتبط با واردات و صادرات نیز یک‌هزار مورد ارزیابی انجام گرفته است.

مدیرکل استاندارد با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ایمنی و استانداردسازی آسانسور‌ها گفت: در این بخش، ۲ هزار و ۴۸۱ مورد تأییدیه آسانسور صادر شده است.

جلایر ادامه داد: در حوزه تولید و کنترل کیفیت محصولات نیز بیش از ۲ هزار مورد نمونه‌برداری انجام شده و در بخش نظارت و سنجش تجهیزات مرتبط با سوخت، ۴ هزار و ۲۴۸ مورد با هدف اطمینان از صحت عملکرد و رعایت الزامات مربوطه به ثبت رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین استاندارد‌ها بر اساس نیاز‌ها و اولویت‌های موجود تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تدوین استاندارد‌ها بر مبنای اولویت‌های تعیین‌شده انجام شده و فعالیت‌های این حوزه در چارچوب مراحل و برنامه‌های مشخص دنبال می‌شود.

مدیرکل استاندارد همچنین تعالی سازمانی، فرهنگ‌سازی، بازنگری استاندارد‌ها و تشدید نظارت‌ها را از محور‌های مهم فعالیت این مجموعه برشمرد و بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات، تقویت نظارت بر واحد‌های تولیدی و ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه تأکید کرد.

جلایر در پایان، بر اهمیت رعایت الزامات استاندارد در فرایند تولید و نقش آن در ارتقای کیفیت محصولات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان تأکید کرد.