به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان گفت: کارکنان ثبت اسناد استان با تلاش جهادی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

سیدمهدی میرنظامی با اشاره به عملکرد این سازمان در سطح کشور گفت: سال گذشته ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم در سراسر کشور ارائه شد که سهم استان اصفهان از این خدمات سه درصد بوده است.

فرماندار کاشان نیز در این آیین با اشاره به گستردگی این شهرستان و ضرورت توسعه خدمات ثبتی گفت: چارت سازمانی ادارات ثبت اسناد منطقه کاشان باید تقویت و با توجه به مطالبه مردم برای دسترسی آسان‌تر به خدمات، واحد ثبتی در شهر برزک ایجاد شود.

مجتبی راعی افزود: شهر‌های جوشقان قالی و کامو نیز به دلیل فاصله از مراکز خدماتی، به تقویت واحد‌های ثبتی نیاز دارند.

وی با اشاره به خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه‌هایی همچون ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، ثبت اختراع، اجرای اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت توسعه خدمات ثبتی در مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد.

در این آیین، از خدمات محمدعلی نظامی، رئیس پیشین اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان، قدردانی و نرجس نوش‌آبادی به‌عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.