

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام فدراسیون جهانی بسکتبال، امیرحسین صفرزاده به‌عنوان نماینده فنی فیبا در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ انتخاب شد تا مسئولیت نظارت بر روند برگزاری مسابقات این پنجره را که به میزبانی مالزی برگزار خواهد شد، بر عهده داشته باشد.

صفرزاده در پنجره‌های قبلی رقابت‌های انتخابی جام جهانی نیز به‌عنوان نماینده فنی فیبا فعالیت کرده و نخستین و تنها نماینده ایرانی بوده است که این مسئولیت را در این رقابت‌ها بر عهده داشته است.

دیدار‌های پنجره پنجم انتخابی جام جهانی در گروه پنجم با حضور تیم‌های ایران، استرالیا، نیوزیلند، اردن، فیلیپین و سوریه، به‌صورت متمرکز در کشور مالزی برگزار خواهد شد.