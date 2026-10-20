به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه به حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری ایران از جمله موسیقی و معماری می‌پردازد.

مجموعه «به توان» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش و روز ساعت ۱۵ بازپخش می‌شود.

ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در زمینه پیشرفت اقتصادی موضوع این مجموعه است.

نمایش تلویزیونی «یونانیان» پنجشنبه ساعت ۲۲:۳۰، از شبکه چهار پخش می‌شود.

مواجهه دو تمدن ایران و یونان باستان موضوع این اثر است.

شبکه نمایش «نمای پنهان» را پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۲۱ پخش می‌کند.

بررسی ایران هراسی در تولیدات سینمای جهان موضوع این برنامه است.