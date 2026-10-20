به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سینا ضیغمی نژاد شناگر کشورمان با قرار گرفتن در رده سوم فینال رقابت‌های ۲۰۰ متر مختلط مردان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا مدال برنز را کسب کرد.

در دومین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در فینال رشته ۲۰۰ متر مختلط انفرادی مردان کلاس SM ۱۰ به مصاف حریفانشان رفتند و موفق به کسب یک مدال برنز شدند.

سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار به رقابت با پنج شناگر دیگر از کشور‌های فیلیپین، ژاپن و قزاقستان پرداختند که ضیغمی‌نژاد با زمان ۲:۲۳:۴۴ به مدال برنز رسید. ایزدیار هم با زمان ۲:۲۶:۸۷ چهارم شد.

مدال‌های طلا و نقره به ترتیب به شناگران ژاپن و قزاقستان با زمان‌های ۲:۱۸:۱۱ و ۲:۲۱:۶۱ رسید.

ضیغمی‌نژاد و ایزدیار روز گذشته نیز صاحب یک مدال طلا و یک نقره شده بودند.