سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: قوه قضاییه کسی را از ورود به کشور منع نمی‌کند؛ اما خروج از کشور نیز موجب پاک شدن سوابق و مسئولیت‌های کیفری افراد نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کاظمی افزود: افرادی که به کشور بازمی‌گردند و از اقدامات نادرست گذشته خود فاصله می‌گیرند، با توجه به شرایط و اقداماتشان مورد توجه قرار خواهند گرفت. ایستادن در کنار منافع ملی ایران نیز از جمله موضوعاتی است که در این زمینه باید مورد توجه باشد.

کاظمی درباره دسترسی ایرانیان خارج از کشور به سوابق قضایی خود تصریح کرد: یکی از راه‌ها، مراجعه به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران و استفاده از سامانه میخک وزارت امور خارجه برای پیگیری امور مربوط است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین امکان مراجعه مستقیم از طریق بازوی ارتباطی قوه قضاییه، با عنوان عدل ایران، در پیام‌رسان بله، برای بررسی سوابق قضایی و دریافت اطلاعات لازم فراهم شده است.

کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را نپذیرفته، درس حقوق کودک می‌دهد؟

سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از ادعا‌های وزیر امور خارجه آمریکا درباره کودکان، گفت: تنها کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را نپذیرفته و هیچ تعهد جهانی در قبال کودکان ندارد و آثار کودک‌کشی او در گوشه‌گوشه جهان از جمله میناب دیده می‌شود، به ایرانیانی که از ابتدای تاریخ کودکان را ارج می‌نهادند درس حقوق کودک می‌دهد!

سیدعلی کاظمی، در واکنش به ادعا‌ها درباره یهودستیزی ایرانیان گفت: تاریخ ایران گواهی می‌دهد که ایرانیان در دوره‌های مختلف، از جمله در ماجرای نجات یهودیان و زندگی پیروان این دین در جوامع اسلامی از جمله ایران، سابقه‌ای طولانی از همزیستی داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یهودیان در ایران بخشی از جامعه هستند و باید از حقوق و کرامت انسانی برخوردار باشند؛ این در حالی است که در جریان حمله به ایران، کنیسه یهودیان نیز هدف قرار گرفته است. کاظمی تأکید کرد: مخالفت ایران با صهیونیسم، مخالفت با تجاوز، قتل و غارت، نقض حقوق و هتک کرامت انسانی است؛ نه دشمنی با پیروان یک دین.

حقوق کودک؛ معیاری مشترک برای بشریت

کاظمی با اشاره به مطالبات کودکان و خانواده‌های آنان در کشور‌های غربی گفت: شنیده نشدن اعتراضات و مطالبات به‌حق این کودکان و خانواده‌هایشان، زمینه را برای موج‌سواری برخی سیاستمداران فرصت‌طلب غربی فراهم کرده تا از این مسائل برای ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی و مهاجرت‌ستیزی استفاده کنند. وی تأکید کرد: حقوق کودک، معیاری مشترک برای بشریت است، نه ابزاری برای اتهام‌زنی به ملت‌ها و پیروان مذاهب مختلف.