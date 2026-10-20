همایش ورزش صبحگاهی ویژه کارگران و کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی یزد، همزمان با سومین روز هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور جمعی از صنعتگران و کارگران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همایش ورزش صبحگاهی ویژه کارگران و کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی یزد، همزمان با سومین روز هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور جمعی از صنعتگران و کارگران برگزار شد. مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، ورزش کارگری را از ظرفیت‌های مهم برای ترویج نشاط و سلامتی در محیط‌های صنعتی دانست.سید احمد هاشمی با اشاره به حضور پرشور کارگران در این برنامه گفت: برگزاری چنین همایش‌هایی نشان‌دهنده توجه فعالان حوزه صنعت به اهمیت ورزش کارگری و نقش آن در ارتقای سلامت و نشاط نیروی کار است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این همایش افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان یزد به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی را در بخش‌های مختلف و شهرستان‌های استان یزد، ویژه بانوان و آقایان پیش‌بینی کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد ابراز امیدواری کرد: اجرای این برنامه‌ها زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ورزش در میان قشر‌های مختلف مردم باشد و هفته‌ای شاد و پرتحرک برای مردم استان یزد رقم بزند.