رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار احتکار بیش از ۱۰ هزار حلقه لاستیک در محدوده اتوبان امام رضا (ع) خبر داد و گفت: ارزش لاستیک‌های کشف‌شده بنا بر برآورد کارشناسان، بیش از ۷۵ میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و پلیسی، انبار نگهداری لاستیک در محدوده اتوبان امام رضا (ع) را شناسایی کردند.

وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری لاستیک در انباری تخلیه و دپو شده، اما در بازار توزیع نمی‌شود. بر همین اساس، تیم عملیاتی پلیس پس از شناسایی محل، در عملیاتی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از انبار مشخص شد لاستیک‌ها دپو شده و فاقد اسناد و مدارک مربوطه هستند. در این عملیات، ۱۰ هزار و ۱۳۰ حلقه انواع لاستیک کشف شد.

سردار افشاری با اشاره به ارزش محموله مکشوفه گفت: کارشناسان ارزش ریالی لاستیک‌های کشف‌شده را بیش از ۷۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. در این رابطه پرونده قضائی تشکیل شده و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.