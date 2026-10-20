مدیرعامل شرکت نفت خزر از پایان طرح لرزه‌نگاری ۸۵۳ کیلومتری زون انتقالی غرب دشت گرگان و بلوک ۱۳ دریای خزر و شناسایی چند ساختار اکتشافی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت نفت خزر از پایان موفقیت‌آمیز طرح لرزه‌نگاری زون انتقالی غرب دشت گرگان و شناسایی چند ساختار اکتشافی جدید در این محدوده خبر داد.

محمدحسین دانشفر با اعلام این خبر گفت: این طرح در محدوده‌ای به وسعت ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع اجرا شد و در قالب آن حدود ۸۵۳ کیلومتر خط لرزه‌ای دوبعدی برداشت شده است.

وی افزود: ویژگی مهم این عملیات، اجرا در زون انتقالی خشکی و دریاست؛ به‌گونه‌ای که ۶۰ درصد برداشت در خشکی غرب دشت گرگان و ۴۰ درصد آن در بخش شرقی دریای خزر انجام شد؛ محدوده‌ای که به دلیل شرایط خاص عملیاتی، از پیچیده‌ترین مناطق برای اجرای لرزه‌نگاری به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به نتایج این طرح تصریح کرد: با تفسیر داده‌های به‌دست‌آمده، چند ساختار اکتشافی امیدبخش در غرب استان گلستان و بلوک ۱۳ دریای خزر شناسایی شده است و بر همین اساس، حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در این محدوده برای سال ۱۴۰۶ در برنامه شرکت قرار گرفته است.

دانشفر این اقدام را گامی مهم در توسعه فعالیت‌های اکتشافی در شمال کشور دانست و خاطرنشان کرد: دریای خزر و مناطق ساحلی آن از مناطق راهبردی و کمتر اکتشاف‌شده کشور محسوب می‌شوند و توسعه اکتشاف در این مناطق می‌تواند به شناسایی ذخایر جدید نفت و گاز، افزایش امنیت انرژی و ایجاد توازن در توسعه میدان‌های شمال و جنوب کشور کمک کند.

شرکت نفت خزر به‌عنوان شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران، متولی فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز در دریای خزر است و در سال‌های اخیر تمرکز خود را بر توسعه لرزه‌نگاری، شناسایی ساختار‌های جدید و آماده‌سازی مقدمات حفاری در آب‌های کم‌عمق و مناطق ساحلی معطوف کرده است.