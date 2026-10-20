تصادفات منجر به فوت در راه‌های روستایی مازندران در شش‌ماهه نخست امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ نصیرایی، معاونت پلیس راه روستایی مازندران، در آیین اهدای رایگان کلاه ایمنی و نصب برچسب‌های هشداردهنده و آشکارساز روی ادوات کشاورزی در روستای سروکلا‌ی شهرستان جویبار، با اعلام این خبر گفت: این کاهش چشمگیر، نشان‌دهنده عزم مردم و مسئولان برای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث رانندگی در مناطق روستایی است.

وی حذف نقاط حادثه‌خیز، آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی، آشکارسازی ادوات کشاورزی و برخورد با متخلفان رانندگی را از مهم‌ترین عوامل کاهش تصادفات در روستا‌های استان برشمرد.

یمینی، رئیس اداره ایمنی و ترافیک جاده‌ای مازندران نیز در این آیین با اشاره به گستردگی راه‌های روستایی استان گفت: مازندران از استان‌های متراکم و پرجمعیت کشور است و حدود ۷ هزار کیلومتر راه روستایی دارد که ۵ هزار کیلومتر آن آسفالت است.

وی استفاده گسترده از موتورسیکلت و تردد ادوات کشاورزی کندرو را از عوامل مهم بروز تصادفات در مناطق روستایی دانست و افزود: آموزش و آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان، ارتقای ایمنی کاربران راه به‌ویژه موتورسواران و آشکارسازی وسایل نقلیه کشاورزی، از مهم‌ترین برنامه‌های در دست اجرا در استان است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک جاده‌ای مازندران خاطرنشان کرد: این طرح‌ها با همکاری پلیس راهور و دهیاران روستاها، با هدف افزایش ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی در راه‌های روستایی اجرا می‌شود.