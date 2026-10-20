­جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با تمرکز بر ظرفیت هنر و سینما در بازنمایی مفاهیم مقاومت، ایستادگی و مسائل انسانی و اجتماعی مرتبط با این حوزه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در نشست خبری نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، دبیر علمی، دبیر اجرایی و رئیس کمیته ارتباطات و رسانه‌ی نوزدهمین دوره جشنواره به تشریح ابعاد مختلف این رویداد پرداختند و دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات مرتبط با جشنواره بیان کردند.

جلال غفاری دبیر این رویداد گفت: سینمای مقاومت باید حافظه تاریخی ملت‌ها را بسازد. مقاومت از رنج و درد به اراده‌ای برای صیانت از کرامت تبدیل می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین نظری مفهوم مقاومت و نسبت آن با سینما، گفت: مقاومت صرفاً یک واژه یا شیوه‌ای برای ایستادگی نیست، بلکه چشم‌اندازی برای نگاه به جهان است و سینمای مقاومت باید بتواند تجربه‌های مردم در میدان را به حافظه‌ای تاریخی برای نسل‌های آینده تبدیل کند.

غفاری با گرامیداشت یاد شهدایی که در دوره‌های مختلف همراه و حامی این جشنواره بودند، اظهار کرد: در دو سه دوره اخیر جشنواره، یاد شهدایی در ذهن ما تداعی می‌شود که همواره همراه و یاور جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت بودند؛ از جمله شهید سلامی که سخنرانی فوق‌العاده‌ای در اختتامیه هفدهمین دوره جشنواره داشتند و سخنانی با مضمون و محتوای هنری در تالار وحدت در سوم خرداد ۱۴۰۴ ایراد کردند.

وی با اشاره به شهید علیرضا تنگسیری افزود: این شهید بزرگوار میزبان هفدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت بود و اختتامیه این رویداد بر عرشه ناو شهید رودکی برگزار شد؛ اتفاقی که شاید بتوان آن را نخستین تجربه برگزاری اختتامیه یک جشنواره فیلم در جهان بر عرشه یک ناو دانست.

دبیر علمی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با یادآوری نقش شهید سلیمانی در همراهی با این رویداد بیان کرد: شهید سلیمانی به‌نوعی صاحب اصلی جشنواره در ارتباط با بسیج بودند و باید از همراهی مثال‌زدنی ایشان یاد کنیم. علاقه این شهید بزرگوار به داستان فیلم و فیلم‌سازان بسیار زیاد بود. به یاد دارم که پس از برگزاری جشنواره هجدهم به وجد آمده بودند و مصمم بودند فرصت‌هایی فراهم شود تا با فعالان حوزه سینما و فیلم نشست‌هایی داشته باشند. زبان ایشان واقعاً زبان تقدیر و قدردانی بود.

غفاری همچنین با اشاره به همراهی شهید حاجی‌زاده با جشنواره فیلم مقاومت گفت: این شهید بزرگوار راهنمایی‌های فوق‌العاده‌ای داشتند. به یاد دارم گاهی با او تماس می‌گرفتم و با وجود همه مشغله‌ها پاسخ می‌داد. حتی اشاره می‌کرد که در جلسه بود، اما به دلیل ملاحظه‌ای که داشتم، تماس را پاسخ داد. نگاه ارزشمند این شهید به حوزه سینما و هنر برای ما بسیار مهم بود و خاطرات زیادی از این همراهی وجود دارد.

وی با گرامیداشت یاد امام شهید، خاطرنشان کرد: ایشان با اقتدار برای میهن ایستادند. اینجانب چهارم خردادماه ۱۴۰۴ توفیق حضور در محضر ایشان و ارائه گزارشی از جشنواره فیلم مقاومت را داشتم. آن دیدار روحیه و تپش تازه‌ای به جشنواره بخشید و برای ما زمان بسیار ویژه‌ای بود؛ چراکه تلاش می‌کردیم اتفاق متفاوتی را در جشنواره رقم بزنیم.

مقاومت ایران؛ از تجربه جنگ تا شکل‌گیری یک حماسه مردمی

دبیر علمی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به شرایط کشور و تجربه جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه عنوان کرد: کشور درگیر دو جنگ تحمیلی نابرابر از سوی دشمن شد. جنگ ۱۲ روزه دقیقاً ۲۰ روز پس از افتتاحیه جشنواره هجدهم اتفاق افتاد و آخرین سخنرانی ویژه شهید سلامی را در همان جشنواره داشتیم؛ پس از آن، این شهید بزرگوار به شهادت رسید.

وی ادامه داد: جنگ ۴۰ روزه نیز از ماه مبارک رمضان آغاز شد و درد و رنج ناشی از این حوادث به حماسه‌ای خاص و بی‌نظیر تبدیل شد. به اعتقاد من، مردم ضلع اصلی این حماسه بودند و نقش محوری در شکل‌گیری آن داشتند.

غفاری با بیان اینکه قصد دارد نسبت میان سه مفهوم ملت مبعوث‌شده، مقاومت و سینما را تبیین کند، گفت: درک ما از مقاومت باید فراتر از یک مفهوم و واژه صرف باشد و لازم است زمان بیشتری برای فهم دقیق این موضوع اختصاص دهیم.

وی با اشاره به نقش امام شهید در تبیین مفهوم مقاومت و همچنین جایگاه رهبر فعلی انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، اظهار کرد: برای اینکه مسئله مقاومت ایران به اتفاقی بزرگ در جهان تبدیل شود، باید این مفهوم به‌درستی درک و تبیین شود. این اتفاق امروز تا حد زیادی تحقق یافته است.

دبیر علمی جشنواره با اشاره به یادداشتی درباره هفته دفاع مقدس و تعبیر «ققنوس برخاسته از جنگ» افزود: در این نگاه، ملت ایران از دل جنگ تحمیلی نخست و همچنین سختی‌ها، مسائل و چالش‌های جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم برخاسته است و امروز سایه این ققنوس بر سرزمین‌های دشمن نیز احساس می‌شود.

وی با اشاره به اعترضات مردمی در کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه و ایتالیا تصریح کرد: شاید اتفاقاتی که امروز در این کشور‌ها و نقاط مختلف جهان مشاهده می‌کنیم، بی‌ارتباط با این پدیده نباشد. این همان ققنوس برخاسته از سختی‌ها و جلوه‌ای از ایستادگی ایرانیان و مقاومت ملت ایران است.

غفاری در ادامه از برنامه‌ریزی برای رونمایی از پوستر جشنواره با محوریت همین مفهوم خبر داد و گفت: پوستر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با عنوان و مضمون «ققنوس برخاسته از جنگ» رونمایی خواهد شد.

ملت مبعوث‌شده؛ ملتی که معنای تاریخ را می‌سازد

دبیر علمی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با تأکید بر اهمیت نظام مفهومی و واژگانی در تبیین مقاومت گفت: در یادداشتی که درباره این موضوع آماده کرده‌ام، بر مفهوم «ملت مبعوث‌شده» تأکید دارم. ملت مبعوث‌شده صرفاً ملتی نیست که در برابر یک حادثه واکنش نشان دهد، بلکه ملتی است که آگاهی حاصل از یک حادثه را به آگاهی تاریخی تبدیل می‌کند.

وی افزود: مقاومت از همین نقطه آغاز می‌شود؛ از جایی که رنج و درد به اراده‌ای برای صیانت و حفاظت از کرامت و عدالت تبدیل می‌شود. چنین ملتی صرفاً با پدیده‌های تاریخی و اتفاقاتی که در طول تاریخ برایش رخ می‌دهد مواجه نمی‌شود، بلکه در ساختن معنای تاریخ و شکل‌دادن به آینده آن مشارکت می‌کند.

غفاری با اشاره به تجربه‌های اخیر ملت ایران در عرصه بین‌المللی بیان کرد: به نظر من، ملت ایران امروز در حال انتقال این مفهوم و معنا به جهان است و آن را در عمل تجربه می‌کند. اخیراً سفری به چین داشتم و در آنجا با وجود دشواری زبان انگلیسی برای بسیاری از مردم چین، وقتی متوجه می‌شدند که ایرانی هستیم، برای گفت‌و‌گو با ما پیش‌قدم می‌شدند.

وی ادامه داد: این پرسشگری را هر کسی که در ماه‌های اخیر به خارج از کشور سفر کرده باشد، ممکن است تجربه کرده باشد؛ اینکه شما چه کسانی هستید، چه می‌کنید و چه معنایی خلق می‌کنید. این موضوع نشان می‌دهد که باید با دقت بیشتری به مفهوم مقاومت توجه کنیم.

دبیر علمی جشنواره با بیان اینکه مقاومت صرفاً شیوه‌ای برای ایستادگی نیست، گفت: مقاومت چشم‌اندازی برای نگاه به جهان است؛ نگاهی که در آن انسان‌ها صرفاً در جایگاه افرادی درگیر ظلم و ستم قرار ندارند، بلکه صاحب صدا، حافظه و کنشگری هستند و در حال خلق یک حافظه تاریخی‌اند.

وی افزود: مقاومت این امکان را فراهم می‌کند که انسان مقاوم به سازنده تاریخ تبدیل شود، نه تماشاگر آن. امروز می‌توان این ویژگی را در ملت ایران مشاهده کرد؛ ملتی که در حال ساختن تجربه‌ای تاریخی و انتقال آن به جهان است.

سینمای مقاومت؛ فراتر از تصویر میدان نبرد

غفاری در تشریح نسبت سینما با مفهوم مقاومت اظهار کرد: اگر می‌خواهیم در سینمای مقاومت به دستاورد‌های جدی در میدان برسیم، باید از مسیر نظریه‌پردازی و درک درست معنای سینمای مقاومت عبور کنیم. سینمای مقاومت صرفاً یک مفهوم توصیفی و ترکیبی معمولی نیست و نباید آن را تنها به تصویر میدان نبرد محدود کرد.

وی افزود: سینمای مقاومت باید تصویری از انسانی ارائه دهد که در میانه جنگ، خون و ویرانی نیز از معنا دست نمی‌کشد. ارزش این سینما در آن است که مقاومت را از زندگی روزمره انسان‌ها جدا نمی‌کند و می‌تواند جلوه‌ای از امید را در دل شرایط دشوار به تصویر بکشد.

دبیر علمی جشنواره با تأکید بر اهمیت زیبایی‌شناسی مقاومت عنوان کرد: ما از جنگ، خرابی، ویرانی و موشک سخن می‌گوییم، اما در دل همین جنگ و خاموشی، نور امید وجود دارد. لازم است عناصر زیبایی‌شناختی مقاومت، سینما و مردم را به‌درستی ببینیم؛ چراکه اگر به درکی از زیبایی‌شناسی مقاومت نرسیم، نمی‌توانیم سینمایی داشته باشیم که روایتگر واقعی این مفهوم باشد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از جلوه‌های مردمی مقاومت گفت: نوازنده‌ای که به پلی می‌رود که از سوی دشمن تهدید شده و قرار است تخریب شود، یا مردمی که برای حفظ زیرساخت‌ها حلقه انسانی تشکیل می‌دهند، نمونه‌هایی از این جلوه‌ها هستند. اشک‌های شوق و اشک‌هایی که در حدود ۲۰۰ شب حضور مردم در میدان و به‌ویژه در دوران جنگ، در تهران، اصفهان و دیگر شهر‌های کشور برای وطن ریخته شد، حامل معنا‌های فوق‌العاده‌ای از همدلی و هم‌نوع‌دوستی است.

غفاری ادامه داد: همدلی و هم‌نوع‌دوستی از ویژگی‌های شناخته‌شده جامعه ایرانی است و این مفاهیم در مقاومت اخیر جلوه‌ای عینی پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که جهان توانست آن را با چشم خود مشاهده کند.

وی با تأکید بر رسالت سینمای مقاومت گفت: هنر سینمای مقاومت این است که رویداد‌ها و تصاویر پراکنده را در کنار یکدیگر قرار دهد و آنها را به حافظه‌ای تاریخی و انباشته در ذهن نسل‌های آینده تبدیل کند؛ حافظه‌ای که در برابر افکار عمومی جهان نیز قرار گیرد.

دبیر علمی جشنواره سینمای مقاومت تصریح کرد: رسالت این سینما، ساختن حافظه‌ای تاریخی است که شکست‌ناپذیری را نه در بی‌دردی و بی‌زخمی، بلکه در توان برخاستن معنا می‌کند. مفهوم ققنوس برخاسته از جنگ نیز در همین چارچوب قابل فهم است؛ ققنوسی که از دل درد و رنج برمی‌خیزد و می‌تواند برای کشور مایه مهر و برای دشمن مایه تهدید باشد.

وی با اشاره به خون‌های ریخته‌شده در حوادث اخیر گفت: به برکت انقلاب، خون‌های پاک و خون امام شهید و همچنین خون کودکان میناب، ورزشکاران لامرد و دیگر افرادی که در نقاط مختلف کشور به‌ناحق جان خود را از دست دادند، امروز جوانه‌ای از این مقاومت شکل گرفته و اسطوره‌ای در برابر جهان قرار گرفته است.

غفاری افزود: سینمای مقاومت قرار است این حافظه تاریخی و شکست‌ناپذیر را روایت کند. فیلم مهم‌ترین بستری است که می‌تواند تجربه‌های منطقه‌ای، میدانی و محلی را به پرسشی جهانی پیوند بزند.

وی با اشاره به پرسش‌های مطرح‌شده در سطح جهان درباره تجربه ایران بیان کرد: امروز جهان درباره چگونگی ایستادگی مردم ایران پرسش می‌کند و این سؤال مطرح است که انسان‌ها در برابر ظلم و بی‌عدالتی حاکم بر جهان چه مسئولیتی دارند. سینما تنها بستری برای انتقال داده‌ها و آموختن اطلاعات به مخاطب نیست، بلکه جهان‌بینی خود را در کیفیت نگاه به انسان، هستی و جهان نشان می‌دهد.

برگزاری بیش از ۴۰ نشست دانشگاهی در همایش علمی سینمای مقاومت

دبیر علمی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در ادامه از تدارک نخستین همایش بین‌المللی علمی سینمای مقاومت با عنوان «از نظریه تا عمل» خبر داد و گفت: با تلاش دوستان در جشنواره، نخستین همایش بین‌المللی علمی سینمای مقاومت در کشور تدارک دیده شده است و نشست‌های آن در بیش از ۴۰ تا ۵۰ نشست دانشگاهی در دانشگاه‌های کشور برگزار شده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم این همایش را در هفته پژوهش، در آذرماه، برگزار کنیم. این برنامه در کنار جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت که در آبان‌ماه برگزار می‌شود، دنبال خواهد شد تا ابعاد علمی و نظری سینمای مقاومت نیز مورد توجه قرار گیرد.

غفاری با تأکید بر ضرورت پرداختن به این سه مفهوم، یعنی ملت مبعوث‌شده، مقاومت و سینما، اظهار کرد: باید درباره پیوند این مفاهیم گفت‌و‌گو کنیم و به درک مشترکی از آنها برسیم تا سینمای مقاومت بتواند مسئولیت خود را در ثبت و روایت تجربه تاریخی ملت‌ها ایفا کند.

داغ شهدای میناب سردشدنی نیست

دبیر علمی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای میناب گفت: باید بار دیگر از شهدای عزیز میناب یاد کنم؛ حدود ۲۰۰ غنچه پرپر که هرکدام قصه‌ای دارند و نمی‌توان از هیچ‌یک از آنها صرف‌نظر کرد.

وی با اشاره به حمله به مدرسه میناب و جان‌باختن دانش‌آموزان افزود: این پرسش مطرح است که چرا میناب هدف حمله دشمن قرار گرفت و چرا چنین جنایتی رخ داد؛ جنایتی که حتی در غزه نیز با این شکل و ابعاد، مورد مشابهی از جان‌باختن ۱۶۷ کودک در یک مکان و مدرسه گزارش نشده است.

غفاری ادامه داد: این کودکان در روزی به مدرسه رفتند که خانواده‌هایشان با معصومیت آنها را راهی مدرسه کرده بودند، اما بازنگشتند. ما نیز امروز فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستیم، اما خانواده‌های این کودکان دیگر چشم‌انتظار بازگشت آنها هستند.

وی با تأکید بر ماندگاری این داغ تصریح کرد: داغ میناب سردشدنی نیست و جهان در برابر این ماجرا مسئول است. این پرسش وجود دارد که چگونه در تمدنی که ادعای بیش از ۲ هزار سال قدمت دارد، چنین خشونتی رخ می‌دهد.

دبیر علمی جشنواره با اشاره به ابعاد حقوقی این حمله گفت: مقاومت به بلوغ نمی‌رسد مگر آنکه کفر، طاغوت و باطل، خشونت و ماهیت خود را به‌طور کامل آشکار کنند. حمله به مدرسه میناب را نمی‌توان صرفاً مصداق یک خطای اطلاعاتی دانست، بلکه این رویداد نقضی نظام‌مند در اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل و جنایتی جنگی است. چنین رخدادی نشان می‌دهد که مکان‌های نمادین حیات اجتماعی نیز در معرض حمله قرار گرفته‌اند و میناب قربانی این وضعیت شده است.

مقاومت؛ از پراکندگی فکری تا وحدت عمل راهبردی

غفاری با اشاره به نقش امام شهید در شکل‌گیری و گسترش مفهوم مقاومت در جهان اسلام اظهار کرد: امام شهید ما معمار ساختار مقاومت در جهان اسلام بودند. زمانی که ایشان درباره مقاومت سخن می‌گفتند، با شور و اعتقاد ویژه‌ای از آن یاد می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که عمق درک ایشان از این موضوع تأثیرگذار بود.

وی افزود: مقاومت ایران، با محوریت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان‌ام‌القرای این جریان، از بزرگ‌ترین دستاورد‌هایی است که در دوره اخیر و عصر حاضر برای ملت‌ها شکل گرفته است.

دبیر علمی جشنواره با بیان اینکه معمار شهید مقاومت توانست این مفهوم را از پراکندگی فکری، فرهنگی و مذهبی در جهان اسلام به وحدت عمل راهبردی تبدیل کند، تصریح کرد: امروز و آینده متعلق به مقاومت و سینمای مقاومت است و نباید اجازه داد این عرصه خالی بماند. لازم است توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.

وی ادامه داد: سینما و جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در برابر این مسئولیت قرار دارند که بتوانند عقب‌ماندگی موجود در عرصه هنر را جبران کنند؛ البته این عقب‌ماندگی لزوماً به معنای کم‌کاری نیست، بلکه به ماهیت سینما به‌عنوان هنری مربوط می‌شود که معمولاً پس از وقوع اتفاقات و رویداد‌ها به روایت آنها می‌پردازد.

غفاری خاطرنشان کرد: دغدغه امروز سینما این است که بتواند رویداد‌های جاری و تجربه‌های مردم را روایت کند. در این میان، چه بستری بهتر از سینما می‌تواند چنین مسئولیتی را بر عهده بگیرد؟ دال مرکزی این اتفاقات نیز مردم هستند؛ مردمی که امروز مفهوم «ملت مبعوث‌شده» بیش از هر تعبیر دیگری برای توصیف جایگاه آنها در این تجربه تاریخی به کار می‌آید.

در ادامه محمدمهدی خیرجو، رئیس کمیته ارتباطات و رسانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس پیام این رویداد گفت: بازتاب رسانه‌ای جشنواره و انتقال پیام مقاومت و مظلومیت مردم ایران به افکار عمومی جهان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حتی می‌تواند از اکران‌های جشنواره نیز مهم‌تر باشد.

خیرجو در نشست خبری نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، ضمن قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه برای حضور در این نشست اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌ها و اقداماتی که در این ایام انجام شده، فضای مناسبی برای حضور رسانه‌ها در پردیس سینمایی فراهم شده است. غرفه‌هایی نیز برای خبرگزاری‌ها و رسانه‌هایی که متقاضی حضور در این فضا هستند، اختصاص داده‌ایم و از دوستان درخواست می‌کنیم هرچه زودتر از طریق روابط عمومی، درخواست خود را اعلام کنند تا هماهنگی‌های لازم انجام شود.

وی افزود: در این مجموعه، امکانات اینترنت و جایگاه ویژه خبرنگاران نیز آماده شده است تا اصحاب رسانه بتوانند پس از مراسم افتتاحیه در این فضا حضور پیدا کنند.

ضرورت نگاه علمی و نقادانه به سینمای مقاومت

رئیس کمیته ارتباطات و رسانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به اهمیت نشست‌های نقد و بررسی آثار بیان کرد: نشست‌های نقد و نظر و همچنین نگاه علمی و نقادانه به حوزه سینمای مقاومت، همان‌طور که دکتر غفاری نیز اشاره کردند، می‌تواند به تعالی و رشد موضوعات این حوزه کمک کند.

خیرجو ادامه داد: در شرایطی که با تهدید‌ها و دشمنی‌های شقی‌ترین انسان‌های روی زمین مواجه هستیم، جشنواره فیلم مقاومت می‌تواند صدای گویای مقاومت و مظلومیت مردم ایران باشد. از همه همکاران رسانه‌ای خود درخواست می‌کنم در این ایام ما را همراهی و یاری کنند تا بتوانیم نوزدهمین دوره جشنواره را به بهترین شکل برگزار کنیم.

بازتاب بین‌المللی جشنواره؛ فرصتی برای انتقال پیام مقاومت

وی با تأکید بر اهمیت انعکاس رسانه‌ای رویداد‌های جشنواره گفت: بازتاب رسانه‌ای فعالیت‌های جشنواره از یک جهت، حتی می‌تواند مهم‌تر از اکران‌ها باشد؛ زیرا هدف این است که پیام مقاومت مردم ایران به مردم جهان منتقل شود.

رئیس کمیته ارتباطات و رسانه جشنواره با اشاره به پررنگ‌تر شدن وجه بین‌المللی این دوره خاطرنشان کرد: امسال بُعد بین‌المللی جشنواره پررنگ دیده شده است؛ رسانه‌های مختلفی حضور دارند و مهمانان نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه خواهند کرد. در مجموع، حضور بین‌المللی خوبی را در جشنواره امسال شاهد هستیم.

جشنواره مقاومت؛ نمادی از وحدت و انسجام ملی:

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت فرماندهان، دانشمندان و مردم ایران اظهار کرد: انقلاب اسلامی، فرماندهان، دانشمندان و مردم عزیز ایران درگیر حوادث و اتفاقاتی شدند که نشان داد دشمن چه کینه‌ای نسبت به این مردم دارد. در این میان، آزادی و مهم‌تر از آن، یکپارچگی و انسجام ایران هدف قرار گرفته است.

خیرجو با اشاره به تعبیر «ققنوس برخاسته از جنگ» که در سخنان دبیر علمی جشنواره مطرح شده بود، گفت: جشنواره مقاومت می‌تواند با تکیه بر همین مفهوم، به وحدت و انسجام بیشتر و افزایش روحیه غرور و افتخار در میان مردم ایران و همه مردم آزاده جهان کمک کند.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های جشنواره مقاومت این است که می‌توان در برابر ظلم ایستاد، سر خم نکرد و در برابر یزیدیان زمان تسلیم نشد.

وی با اشاره به تغییرات و تحولات در جوامع غربی بیان کرد: امروز تغییرات بزرگی در جوامع رخ داده و موضوعاتی که شاید یک دهه پیش در خود غرب مطرح بود، اکنون به‌صورت عیان و آشکار بیان می‌شود. فشار‌های غیرانسانی جهان غرب بر مخالفان خود، به‌ویژه کسانی که نمی‌خواهند زیر بار ظلم و استعمار باشند، اهمیت مقاومت در این حوزه را بیش از پیش نشان می‌دهد.

در ادامه این نشست محمدعلی شجاعی‌فرد، دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، از ثبت و تأیید بیش از ۱۹۰۰ اثر بین‌المللی و بیش از ۱۲۰۰ اثر داخلی در دبیرخانه این رویداد خبر داد و گفت: حضور آثار از بیش از ۱۰۹ کشور جهان و تولید پنج فیلم با اتکا به سرمایه شخصی و دغدغه مردمی در ایام جنگ تحمیلی سوم، از نکات قابل‌توجه این دوره از جشنواره است.

شجاعی‌فرد در نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با تشریح زمان‌بندی برگزاری جشنواره، آمار آثار رسیده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد اظهار کرد: مراسم افتتاحیه جشنواره هفتم آبان‌ماه در شهر اصفهان و در سالن تماشای بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای برگزار می‌شود و خانه جشنواره نیز از هشتم تا سیزدهم آبان‌ماه میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. مراسم اختتامیه نیز چهاردهم آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود و پردیس سینمایی ملت به‌عنوان خانه جشنواره در تهران در نظر گرفته شده است.

دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به آمار آثار رسیده به دبیرخانه گفت: فرایند جذب آثار داخلی و بین‌المللی از دو مسیر جداگانه انجام شده است و آماری که در این نشست اعلام می‌کنم، مربوط به آثاری است که به تأیید دبیرخانه جشنواره رسیده‌اند، نه صرفاً آثاری که ثبت‌نام یا دریافت شده‌اند.

وی افزود: در بخش بین‌الملل، بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ اثر در سه قالب فیلم سینمایی، فیلم کوتاه و مستند به تأیید دبیرخانه رسیده است. در بخش داخلی نیز بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ اثر در قالب‌های مختلف مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

شجاعی‌فرد با تأکید بر اهمیت تفکیک آثار دریافت‌شده از آثار تأییدشده بیان کرد: پیش‌تر آمار‌های مختلفی درباره تعداد آثار جذب‌شده، از حدود پنج‌هزار تا هفت‌هزار اثر، اعلام شده بود؛ اما آنچه برای ما اهمیت دارد، آثاری است که با محوریت‌های جشنواره همخوانی دارند و به تأیید دبیرخانه رسیده‌اند.

وی ادامه داد: این آمار، علاوه بر آثار بخش‌های مختلف، موضوعاتی همچون نقد سینمایی، پژوهش سینمایی، هوش مصنوعی و اقلام تبلیغی را نیز شامل نمی‌شود. جشنواره مقاومت طی حدود دو سال گذشته توجه ویژه‌ای به بخش اقلام تبلیغی داشته است که عکس‌های پشت‌صحنه، تیزر‌ها و پوستر‌های فیلم‌های سینمایی را دربرمی‌گیرد.

دبیر اجرایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به گستره جغرافیایی مشارکت در بخش بین‌الملل عنوان کرد: بیش از ۱۰۹ کشور در این دوره از جشنواره اثر ارسال کرده‌اند و آثار رسیده از تمام قاره‌های جهان، نشان‌دهنده گستردگی حضور بین‌المللی در این رویداد است.

وی با اشاره به ۱۰ کشور دارای بیشترین تعداد آثار ارسالی گفت: هند در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن، اسپانیا، برزیل، ترکیه، آمریکا، ایتالیا، اندونزی، آرژانتین، فرانسه و انگلستان در فهرست ۱۰ کشور نخست از نظر تعداد آثار ارسالی به جشنواره مقاومت قرار گرفته‌اند.

شجاعی‌فرد با اشاره به اینکه آمار دقیق‌تر کشور‌ها نیز از سوی دبیرخانه ارائه خواهد شد، اظهار کرد: گستردگی مشارکت کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که صدای جشنواره مقاومت در عرصه بین‌المللی بازتاب داشته و آثار متعددی با هدف حضور در این رویداد و حتی اکران در ایران به دبیرخانه ارسال شده است.

تولید پنج فیلم در ایام جنگ تحمیلی سوم

وی با اشاره به آثار بخش سینمای داخلی گفت: در بخش فیلم‌های سینمایی داخلی، ۱۸ فیلم برای حضور در جشنواره مقاومت ثبت شده‌اند که اکنون در فرایند داوری قرار دارند. بیش از چهار اثر از این مجموعه در ایام جنگ تحمیلی سوم تولید شده‌اند و نخستین اکران و نمایش خود را در جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت تجربه خواهند کرد.

دبیر اجرایی جشنواره با تأکید بر اهمیت تولید این آثار در شرایط جنگی افزود: در فاصله‌ای حدود چهار تا پنج ماه و در شرایط جنگ و التهاب، پنج فیلم با اتکا به سرمایه شخصی و دغدغه‌های مردمی تولید شده‌اند. این موضوع از جنبه‌های مهم آثار رسیده به جشنواره است؛ چراکه بخشی از تولیدات سینمایی با حمایت نهاد‌ها و سازمان‌ها شکل می‌گیرند، اما در این موارد، شاهد جلوه‌ای از غیرت و دغدغه‌مندی مردم در عرصه تولید فیلم هستیم.

شجاعی‌فرد ادامه داد: در میان آثار رسیده، فیلم‌هایی نیز وجود دارند که سازندگان آنها از سال گذشته و در دوره پیشین جشنواره مقاومت ثبت‌نام کرده و درخواست اکران داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که جشنواره برای برخی فیلم‌سازان و تولیدکنندگان به بستری مهم برای عرضه آثار و نمایش آنها در ایران تبدیل شده است.

در پایان این مراسم از پوستر این رویداد با حضور فرزند شهید امیرعلی حاجی زاده رونمایی شد