سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن گفت: صیانت از حقوق عامه فقط به برخورد با تخلفات محدود نمی‌شود؛ بلکه پیشگیری از حوادث و مدیریت مخاطرات نیز از وظایف مهم دستگاه قضایی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کاظمی افزود: دفتر پیگیری امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت دادستانی کل کشور، بر اساس نامه مورخ ۵ مهر ۱۴۰۵، برنامه نظارت و پیگیری نحوه ایمن‌سازی و رفع مخاطرات اماکن عمومی و ساختمان‌های بلندمرتبه را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات قضایی در محدوده بازار تهران تصریح کرد: برای ساماندهی اماکن پرخطر، از جمله محل‌های دپوی زباله و ضایعات، دستور‌های لازم صادر شده و نصب تجهیزات اعلام و اطفای حریق در بازار‌ها و پاساژ‌های ناایمن نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین مالکان، مستأجران و دارندگان سرقفلی این اماکن ملزم به رعایت الزامات ایمنی هستند.

کاظمی ادامه داد: در همین زمینه، هماهنگی‌هایی میان دستگاه‌های اجرایی انجام شده است؛ از جمله معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران برای تهیه برنامه جامع ساماندهی انبار‌ها و مشاغل مزاحم و اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران برای شناسایی و ایمن‌سازی بنا‌های تاریخی محدوده بازار مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.

وی تأکید کرد: این اقدامات با استناد به قوانین و دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت بحران، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در حال پیگیری است و هدف اصلی، حفظ جان و سلامت شهروندان است.

کاظمی در پایان از مالکان و همه افرادی که به‌نوعی در نگهداری این ساختمان‌ها مسئولیت دارند خواست با جدیت برای استحکام‌بخشی ساختمان‌ها و رفع نواقص ایمنی اقدام کنند تا از بروز حوادث و خسارت‌های جانی جلوگیری شود.



