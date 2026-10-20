مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، از تعیین مهلت استفاده از سموم پروپوکسور و فنیتروتیون، ابلاغ فهرست سموم مجاز و اصلاح فرایند پیگیری خطا‌های سامانه TTAC خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود آل‌بویه مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به بررسی‌های علمی و ارزیابی پرونده ایمنی سموم مورد استفاده در حشره‌کش‌های خانگی و بهداشتی گفت: بر اساس تصمیم کمیته مشورتی مربوطه، صدور و تمدید مجوز IRC برای ماده اولیه پروپوکسور و فرآورده‌های حاوی آن حداکثر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ و برای ماده اولیه فنیتروتیون و فرآورده‌های حاوی آن صرفاً تا ۱۹ مهر ۱۴۰۶ امکان‌پذیر است.

وی افزود: فهرست سموم مجاز و مورد تأیید سازمان غذا و دارو برای استفاده در فرمولاسیون حشره‌کش‌های خانگی و بهداشتی به معاونت‌ها و مدیریت‌های غذا و داروی دارای تفویض اختیار ابلاغ شده است و تولیدکنندگان لازم است در برنامه‌ریزی برای تأمین مواد اولیه و تولید، ضوابط و مهلت‌های اعلام‌شده را در نظر بگیرند. در صورت تغییر فهرست سموم مجاز، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت تسریع در رسیدگی به خطا‌های ثبت منبع و ثبت فرآورده در سامانه TTAC اظهار کرد: از این پس، خطا‌های فنی تعیین‌شده از جمله نمایش ندادن کد IRC یا کد ثبت منبع پس از پرداخت، اختلال در انتقال پرونده به کارتابل بعدی، خطا‌های گردش کار و مشکل در تأیید نهایی پرونده، از طریق ارسال تیکت پیگیری می‌شود. متقاضیان لازم است تصویر خطا، شماره پرونده و توضیحات کامل را در تیکت درج کنند.

آل‌بویه تأکید کرد: این سازوکار با هدف کاهش زمان پاسخ‌گویی و رفع خطا‌های سامانه پیش‌بینی شده و تغییر اطلاعات ثبت‌شده در فیلد‌های سامانه‌های ثبت منبع و ثبت فرآورده را شامل نمی‌شود؛ چراکه حفظ سوابق ثبت‌شده در سامانه TTAC ضروری است.

رعایت ضوابط اعلام‌شده در ثبت و تمدید مجوز‌ها و استفاده از سموم مورد تأیید، مبنای بررسی درخواست‌های مرتبط با حشره‌کش‌های خانگی و بهداشتی خواهد بود.