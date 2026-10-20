به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رسول معرفی آذر گفت: در تازه‌ترین نسخه فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان اسامی رضا اباذری، مهدی اسرافیلی، هومان مرادپور، محمدرضا اکبرپور، غلامرضا گوهری، محسن پادروند، غلامرضا مهدوی‌نیا، محمود ابراهیمی، سید مرتضی زاهدی، محمدباقر حسن‌پور اقدم، پشم‌فروش، محمودی و سهیلا صنعتی بر اساس شاخص‌های علمی و استنادی سال ۲۰۲۵ در میان پژوهشگران برتر جهان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: این فهرست بر اساس داده‌های پایگاه علمی اسکوپوس و با استفاده از شاخص ترکیبی تهیه می‌شود و یکی از نظام‌های شناخته‌شده بین‌المللی برای ارزیابی تاثیرگذاری پژوهشی دانشمندان به شمار می‌رود.

وی خاطر نشان کرد: در این ارزیابی، علاوه بر تعداد استنادات علمی، شاخص اچ (h-index)، شاخص اچ‌ام (hm-index)، الگوی همکاری‌های علمی و جایگاه نویسنده در مقالات نیز برای سنجش میزان تأثیرگذاری پژوهشگران مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه مراغه افزود: قرار گرفتن اسامی پژوهشگران این دانشگاه در تازه‌ترین فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان، بیانگر ظرفیت پژوهشی این دانشگاه و حضور اعضای هیئت علمی آن در عرصه‌های علمی بین‌المللی است.