استاندار فارس، در حاشیه افتتاح ۳۳ طرح ورزشی در مدارس استان، ورزش دانش‌آموزی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مدارس تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری گفت: همزمان با هفته تربیت‌بدنی، ۳۳ طرح ورزشی آموزش‌وپرورش در شهرستان‌های مختلف استان به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان به نشاط، تفریح و فعالیت‌های ورزشی نیاز دارند، افزود: ورزش در دوران رشد دانش‌آموزان نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت، تقویت مهارت‌های اجتماعی و مدیریت استرس و اضطراب دارد.

استاندار فارس با قدردانی از تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش استان برای اجرای این طرح‌ها بیان کرد: یکی از ویژگی‌های این پروژه‌ها، توزیع آنها در مناطق مختلف استان است که در راستای توسعه متوازن امکانات و تحقق عدالت آموزشی انجام شده است.

امیری ابراز امیدواری کرد با توسعه فضا‌های ورزشی مدارس، زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان سراسر استان از امکانات مناسب ورزشی فراهم شود.