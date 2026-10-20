به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر حسن کشاورز اظهار داشت: در راستای بررسی روند ارائه خدمات دندانپزشکی، ارزیابی ظرفیت‌ها و نحوه خدمت‌رسانی به مراجعین، بازدید‌های میدانی از مراکز دندانپزشکی مستقر در بیمارستان‌های استان انجام شد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه و تقویت خدمات دندانپزشکی در مراکز درمانی استان، اظهار داشت: توسعه خدمات دندانپزشکی، به‌ویژه فراهم‌سازی بستر دسترسی بیماران خاص و صعب‌العلاج به خدمات تخصصی و مورد نیاز، از اولویت‌های اساسی حوزه درمان است.

دکتر کشاورز افزود: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های موجود، زمینه دسترسی عادلانه‌تر تمامی اقشار مردم به خدمات دندانپزشکی با کیفیت را در سطح استان فراهم کنیم.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در مرکز استان، «کلینیک تخصصی دندانپزشکی ملت» علاوه بر ارائه خدمات عمومی، به ارائه خدمات تخصصی و پیشرفته از جمله جراحی‌های مرتبط، ایمپلنت، ارتودنسی، پروتز‌های دندانی ثابت و متحرک و همچنین خدمات دندانپزشکی تحت بیهوشی برای بیماران عادی، خاص و صعب‌العلاج می‌پردازد. در سایر شهرستان‌ها نیز مراکز دندانپزشکی بیمارستانی با تمرکز بر ارائه خدمات عمومی، نیاز‌های درمانی مراجعین را پوشش می‌دهند.

تمامی خدمات ارائه‌شده در این مراکز مطابق با تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مراجعین ارائه می‌شود که این امر گامی مهم در جهت کاهش هزینه‌های درمانی بیماران است.

مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز ضمن اشاره به ظرفیت‌های موجود، بیان کرد: ارائه تنوعی از خدمات دندانپزشکی در مرکز استان و پوشش خدمات عمومی در شهرستان‌ها، نقش بسزایی در ارتقای سطح دسترسی مراجعین به خدمات مورد نیاز دارد؛ ارائه خدمات دندانپزشکی تحت بیهوشی به بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز یکی از نقاط قوت و ظرفیت‌های قابل‌توجه این مراکز محسوب می‌شود.

دکتر علی بن هلال گفت: در تعدادی از بیمارستان‌ها یونیت‌های دندانپزشکی مستقر شده‌اند که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و پس از تکمیل الزامات و شرایط فنی، فعال‌سازی این واحد‌ها و ارائه خدمات دندانپزشکی در این مراکز نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.