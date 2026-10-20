آراد مهدیزاده، شناگر استان قم، در مسابقات بین‌المللی شنای مسافت بلند عمان با کسب سه نشان نقره در مواد ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ متر قورباغه خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدیزاده، شناگر استان قم در ماده ۵۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲۷ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه، علاوه بر کسب نشان نقره، رکورد شخصی خود را نیز بهبود بخشید.

این شناگر قمی پیش از این مسافت ۵۰ متر قورباغه را در ۲۸ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه شنا کرده بود و در رقابت‌های عمان توانست رکورد خود را ۵۰ صدم ثانیه ارتقا دهد.

مهدیزاده در این ماده همچنین ۸۱۸ امتیاز فینا کسب کرد؛ امتیازی که بر اساس زمان ثبت‌شده شناگر و معیار‌های امتیازدهی فدراسیون جهانی شنا محاسبه می‌شود.

این ورزشکار قمی با کسب سه نشان نقره در مواد مختلف قورباغه، توانمندی خود را در رقابت‌های بین‌المللی شنا به نمایش گذاشت.