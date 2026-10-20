با ورود و تقویت امواج بارشی جدید از روز چهارشنبه، آذربایجان‌غربی در آستانه بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش باد قرار گرفت. رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان ضمن اعلام هشدار درباره احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها، بر آمادگی ستاد مدیریت بحران و احتیاط شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پس از چند روز جو نسبتاً آرام، نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از فعال شدن و تقویت امواج بارشی در سطح استان آذربایجان‌غربی حکایت دارند؛ شرایطی که می‌تواند مخاطراتی نظیر آبگرفتگی و بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها را به همراه داشته باشد.

مهدی صابری، رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، با اشاره به جزئیات این پدیده جوی تصریح کرد: با تداوم فعالیت امواج بارشی از روز چهارشنبه، رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد و کاهش نسبی دما سراسر استان را فرا خواهد گرفت و این وضعیت تا پایان هفته جاری تداوم دارد.

با توجه به شدت بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در مناطق شهری و روستایی و همچنین سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد. صابری در همین راستا بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و از شهروندان خواست نکات ایمنی زیر را با دقت رعایت کنند:

خودداری اکید از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دره‌ها

پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات

اجتناب از سفر‌های غیرضروری و رعایت احتیاط کامل در تردد‌های جاده‌ای و شهری

استحکام‌بخشی به سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها با توجه به احتمال وقوع تندباد‌های لحظه‌ای

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی آذربایجان‌غربی درباره وضعیت بارش‌های اخیر نیز گفت: طی شبانه‌روز گذشته رگبار‌های خفیف و پراکنده در برخی نقاط گزارش شد که ایستگاه «نالوس» در اشنویه با ثبت ۲.۴ میلی‌متر، بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین الگو‌های هواشناسی، طی امروز (دوشنبه) و فردا (سه‌شنبه) جوی نسبتاً آرام در استان حاکم خواهد بود، هرچند به دلیل رطوبت بالای هوا احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق دور از انتظار نیست. با این حال، از روز چهارشنبه با تقویت سامانه بارشی، گستره بارش‌ها کل استان را در بر می‌گیرد.

در حوزه دمایی نیز طی ۲۴ ساعت گذشته، چالدران با دمای ۶ درجه بالای صفر خنک‌ترین و باروق با ۲۹.۵ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بوده‌اند؛ همچنین دمای هوای ارومیه نیز در این مدت بین ۱۰.۵ تا ۲۳.۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.