نهاد تنظیم مقررات رسانه‌های الکترونیکی پاکستان با صدور دستورالعملی جدید، شبکه‌های تلویزیونی را از پخش زنده و بازپخش حوادثی مانند انفجار، تیراندازی و حملات تروریستی منع کرد؛ تصمیمی که با انتقاد کمیته حفاظت از روزنامه نگاران روبه رو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از رسانه‌های پاکستانی، نهاد تنظیم مقررات رسانه‌های الکترونیکی پاکستان (پمرا) در دستورالعملی که ۱۳ اکتبر صادر کرد، از شبکه‌های تلویزیونی خواست از پخش یا باز پخش حوادث امنیتی و تصاویر مربوط به آنها خودداری کنند و اطلاعات مربوط به این رویداد‌ها را تنها پس از تایید مراجع رسمی منتشر کنند.

بر اساس این دستورالعمل، شبکه‌ها همچنین باید از تأخیر زمانی در پخش برنامه‌ها استفاده کنند و نظارت هیئت‌های تحریریه مستقل بر محتوای خبری را در دستور کار قرار دهند. پمرا درباره برخورد قانونی با رسانه‌های متخلف نیز هشدار داده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که پاکستان در هفته‌های گذشته با چالش‌های امنیتی و تنش‌های سیاسی از جمله درگیری‌های مرتبط با اعتراض‌های سیاسی و ناآرامی‌ها در ایالت خیبرپختونخوا روبه رو بوده است.

کمیته حفاظت از روزنامه نگاران با انتقاد از این محدودیت ها، از مقام‌های پاکستانی خواسته است دستورالعمل جدید را لغو کنند. این نهاد هشدار داده است که مشروط کردن انتشار اخبار به تایید دستگاه‌های دولتی و امنیتی می‌تواند به محدود شدن پوشش مستقل رویداد‌ها و گسترش سانسور رسانه‌ای منجر شود.

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای پاکستان پیش از این نیز در فوریه ۲۰۲۳ دستورالعمل مشابهی درباره انتشار اطلاعات تایید نشده در حوادث امنیتی صادر کرده بود. با این حال، در دستور جدید تعریف دقیقی از تمام رویداد‌هایی که مشمول محدودیت می‌شوند، ارائه نشده است.