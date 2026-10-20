به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ حبیب خدایی اظهار کرد: در اجرای طرح هجرت و با هدف شناسایی و ساماندهی اتباع غیرمجاز، مأموران انتظامی بستان‌آباد اجرای این طرح را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان اجرای طرح، ۲۲ نفر از اتباع غیرمجاز در سطح شهرستان شناسایی و جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد تصریح کرد: افراد شناسایی‌شده پس از انجام اقدامات قانونی و هماهنگی‌های لازم، مطابق ضوابط مربوطه به کشور مبدأ بازگردانده خواهند شد.