به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، همزمان با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، تیم کاله مازندران با تغییر در کادر فنی، جذب بازیکنان ملی‌پوش و تقویت ترکیب خود با استعداد‌های جوان، آماده حضور در مسابقات می‌شود؛ نماینده باسابقه مازندران که با تکیه بر تجربه سال‌های گذشته و حمایت هواداران پرشور آملی، به دنبال شروعی قدرتمند و تکرار روز‌های درخشان در بسکتبال ایران است.

تمرینات آماده‌سازی کاله از حدود ۷۰ روز پیش در آمل آغاز شده و این تیم در روز‌های پایانی پیش‌فصل، آخرین برنامه‌های فنی و تاکتیکی خود را برای حضور در لیگ برتر دنبال می‌کند. با اضافه شدن بازیکنان ملی‌پوش به تمرینات گروهی، روند آماده‌سازی جدی‌تر شده و کادر فنی تلاش دارد بازیکنان را با آمادگی و هماهنگی مناسب راهی نخستین دیدار فصل کند.

کاله مازندران طی سال‌های گذشته حضوری مستمر در لیگ برتر بسکتبال داشته و همواره یکی از تیم‌های مطرح و مدعی این رقابت‌ها بوده است. این باشگاه علاوه بر حضور در سطح اول بسکتبال کشور، با توجه به پرورش بازیکنان در رده‌های مختلف، نقش مهمی در پشتوانه‌سازی این رشته داشته و بازیکنان متعددی را به تیم‌های ملی معرفی کرده است.

توجه به استعداد‌های جوان در کنار استفاده از بازیکنان باتجربه، از ظرفیت‌های کاله در سال‌های گذشته بوده و این باشگاه در فصل جدید نیز با جذب بازیکنان جوان و آینده‌دار، به دنبال تقویت ترکیب خود و تداوم حضور مؤثر در بسکتبال باشگاهی کشور است.

فصل جدید پس از رقابت‌های ناتمام سال گذشته

رقابت‌های فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال به دلیل جنگ رمضان ناتمام ماند و تیم‌ها نتوانستند مسابقات را تا پایان برنامه پیش‌بینی‌شده دنبال کنند.

اکنون با نزدیک شدن به فصل جدید، تیم‌های حاضر در لیگ بار دیگر برای رقابتی تازه آماده می‌شوند و کاله مازندران نیز امیدوار است با استفاده از فرصت آماده‌سازی و تغییرات انجام‌شده، فصل متفاوتی را پشت سر بگذارد.

برای نماینده مازندران، فصل پیش رو فرصتی است تا با ترکیبی تقویت‌شده، برنامه‌های کادر فنی جدید و بهره‌گیری از ظرفیت بازیکنان ملی‌پوش و جوان، جایگاه خود را در میان تیم‌های مطرح لیگ تثبیت کند.

مخدومی در رأس کادر فنی کاله

کاله مازندران برای فصل جدید، صالح مخدومی، سرمربی فصل گذشته شهرداری گرگان را به‌عنوان سرمربی به خدمت گرفته است. در کنار او، محمدرضا قربانی و صابر موسوی به‌عنوان مربی و رضا نوری به‌عنوان مدیر فنی فعالیت می‌کنند.

تغییر در کادر فنی و شکل‌گیری مجموعه‌ای تازه، از مهم‌ترین اقدامات کاله برای حضور در فصل جدید به شمار می‌رود. این مجموعه در تلاش است با ایجاد هماهنگی میان بازیکنان قدیمی و تازه‌وارد و اجرای برنامه‌های فنی و تاکتیکی، شرایط را برای حضور قدرتمند تیم در رقابت‌ها فراهم کند.

جذب دو ملی‌پوش و تمدید قرارداد میرزاجانپور

کاله در فصل نقل‌وانتقالات نیز به دنبال تقویت ترکیب خود بوده و میثم میرزایی و امیرحسین یازرلو، دو بازیکن ملی‌پوش فصل گذشته شهرداری گرگان، را جذب کرده است.

همچنین قرارداد متین میرزاجانپور، بازیکن ملی‌پوش کاله، تمدید شده و چند بازیکن از تیم ملی جوانان و استعداد‌های آینده‌دار نیز به جمع نماینده آمل اضافه شده‌اند.

این تغییرات با هدف افزایش توان رقابتی تیم و ایجاد ترکیبی متوازن از بازیکنان باتجربه و جوان انجام شده است؛ ترکیبی که کادر فنی امیدوار است بتواند در طول فصل، عملکردی باثبات و قابل قبول ارائه دهد.

حضور بازیکنان ملی‌پوش در کنار نیرو‌های جوان، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به افزایش کیفیت تمرینات، ارتقای هماهنگی تیمی و ایجاد رقابت بیشتر برای حضور در ترکیب اصلی کمک کند.

مخدومی: برای کسب بهترین جایگاه تلاش می‌کنیم

صالح مخدومی، سرمربی تیم بسکتبال کاله مازندران، با اشاره به روند آماده‌سازی تیم گفت: تمرینات از حدود ۷۰ روز پیش در آمل آغاز شده و به‌تدریج با اضافه شدن بازیکنان ملی‌پوش به تمرینات گروهی، تمرینات تیم شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه تیم اکنون تقریباً به آمادگی لازم برای حضور در مسابقات رسیده است، افزود: امیدواریم فصل خوبی برای هواداران رقم بزنیم و تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا کاله بهترین جایگاه ممکن را در لیگ برتر بسکتبال به دست آورد.

سرمربی کاله مازندران با تأکید بر تلاش مجموعه تیم برای حضور موفق در رقابت‌ها، ابراز امیدواری کرد که نتیجه تمرینات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در طول فصل به عملکردی مطلوب و رضایت‌بخش برای هواداران منجر شود.

نخستین دیدار کاله در خانه

بر اساس برنامه اعلام‌شده، کاله مازندران در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر بسکتبال، روز پنج شنبه ۳۰ مهر از ساعت ۱۷ در آمل به مصاف نماینده کردستان می‌رود؛ دیداری که نخستین محک رسمی ترکیب تازه کاله و فرصتی برای ارزیابی میزان آمادگی بازیکنان و برنامه‌های کادر فنی خواهد بود.

آغاز مسابقات در خانه و در حضور هواداران آملی، فرصت مناسبی برای نماینده مازندران فراهم می‌کند تا فصل را با انگیزه بیشتری آغاز کند. هوادارانی که طی سال‌های گذشته همراه کاله بوده‌اند، امیدوارند این تیم با استفاده از ظرفیت بازیکنان خود و بهره‌گیری از حمایت تماشاگران، رقابت‌های جدید را با نتیجه‌ای مطلوب آغاز کند.

کاله مازندران در شرایطی به استقبال فصل جدید می‌رود که سابقه حضور مستمر در لیگ برتر، تجربه بازیکنان ملی‌پوش، توجه به پشتوانه‌سازی و همراهی هواداران را در اختیار دارد؛ ظرفیت‌هایی که می‌تواند مسیر این تیم را برای رقابت با دیگر مدعیان هموارتر کند.

اکنون با پایان روز‌های اصلی آماده‌سازی، نگاه‌ها در آمل به نخستین بازی کاله دوخته شده است؛ تیمی که با چهره‌ای تازه، انگیزه‌ای مضاعف و امید به روز‌های درخشان، می‌خواهد بار دیگر نام خود را در میان تیم‌های مطرح بسکتبال ایران مطرح کند.