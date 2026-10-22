مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: بر اساس بازدیدها، پایش‌ها و خوداظهاری‌های ارایه شده در هفت ماهه نخست سالجاری، ۲۳۵ مورد اخطاریه زیست محیطی برای واحد‌های متخلف صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، محمد خداپرست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به پایش مستمر واحد‌های صنعتی، تولید و خدماتی اظهار کرد: طی این مدت ۶۸۴ واحد توسط همکاران مورد پایش قرار گرفته است. همچنین ۱۱۸ مورد نمونه برداری از واحد‌های صنعتی، ۴۵ مورد پایش پسماند‌های پزشکی و ۷۴ مورد نمونه برداری از منابع آبی استان انجام شده است.

خداپرست افزود: با توجه به اقدامات انجام یافته تعداد ۴ واحد نیز پلمپ شده و پیگیری‌های لازم تا رفع کامل معضل به وجود آمده و حصول نتیجه استاندارد بر اساس پارامتر‌های زیست محیطی ادامه خواهد داشت.