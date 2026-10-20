از گلیم بافی در کهگیلویه وبویراحمد تا سنگ نوشتهها و صنایع دستی استان مرکزی
بازار صنایع دستی استانهای اراک و کهگیلویه و بویراحمد مملو از اجناسی است که حاصل هنر، سختکوشی و صبر مردمان و زنان کویر نشین و زاگرس نشین است.
حسین محمودی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ رشته صنایع دستی در کشور فعال است، افزود: همچنین سه رشته صنایع دستی مختص استان مرکزی نیز فعال و در آستانه ثبت ملی است که از جمله میتوان به دواتگری اشاره کرد.
سمیه احمدی، معاون صنایع دستی استان هم گفت: دستکم ۸۰ درصد هنرمندان صنایع دستی را زنان تشکیل میدهند.
واما یکی از نقاط مشترک استان مرکزی با کهگیلویه وبویراحمد همین صنایع دستی است که رنگ ولعابش را از هنر دستان زنان لر تبار این استان به خوبی می توان دید.
به گفته معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۳۵ هزار هنرمند صنایع دستی در استان فعال هستند و سالانه ۲۱۸ هزار متر مربع انواع صنایع دستباف در کهگیلویه و بویراحمد تولید میشود.
الماس قبادی با اشاره به اهمیت انجام آموزشهای صنایع دستی برای کیفیت بخشی به محصولات صنایع دستی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۵۵ هنرجو در استان در ۱۳ رشته صنایع دستی آموزش دیدند.