بازار صنایع دستی استانهای اراک و کهگیلویه و بویراحمد مملو از اجناسی است که حاصل هنر، سخت‌کوشی و صبر مردمان و زنان کویر نشین و زاگرس نشین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: هم‌اکنون بیش از ۹ هزار هنرمند در رشته‌های مختلف صنایع دستی در استان فعالیت دارند.

حسین محمودی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ رشته صنایع دستی در کشور فعال است، افزود: همچنین سه رشته صنایع دستی مختص استان مرکزی نیز فعال و در آستانه ثبت ملی است که از جمله می‌توان به دواتگری اشاره کرد.