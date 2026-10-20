علی ولی‌پور تهمتن، ایثارگری که با وجود جراحات سنگین، مظهر صلابت در برابر رنج‌های دوران پس از جنگ بود، پس از سال‌ها مبارزه با عوارض جانبازی به همرزمان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در حالی که یاد و نام ایثارگران دفاع مقدس همچنان بر قلب‌های ملت ایران می‌درخشد، امروز بابل، با حزنی عمیق شاهد وداع با یکی از فرزندان سرافراز و صبور خود بود.

پیکر علی ولی‌پور تهمتن، جانباز ۷۰ درصد و از ایثارگران ارزشمند دوران مقاومت، پس از سال‌ها تحمل رنج‌های ناشی از جراحات جنگی، به دیدار پروردگار شتافت.

پیکر این جانباز که نه تنها در میدان نبرد، بلکه در سال‌های طولانی پس از جنگ نیز با جراحات سنگین خود در برابر رنج‌های جسمی، نمونه‌ای بارز از استقامت و صبوری بود، با حضور پرشور مردم، دوستداران و همرزمان ایشان در مسیر تشییع قرار گرفت.

حضور پررنگ مردم در این مراسم، نشان از تکریم و قدرشناسی جامعه بابل نسبت به این ایثارگر داشت که سال‌ها با وجود محدودیت‌های ناشی از جراحت، با صلابت در میان خانواده و جامعه حضور داشت و همواره الگوی صبر بود.

مراسم تشییع طی مسیری پر از اشک و دعای خیر، از مسیر‌های اصلی بابل و منطقه بندپی گذشت تا در نهایت، در زادگاهشان، روستای «تهمتن‌کلا»، در کنار خاک هم‌رزمان خود آرام بگیرد.

در این راستا، سیداحمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، با صدور پیامی رسمی، شهادت این جانباز عزیز را به خانواده ایشان و تمامی ایثارگران تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

شهادت و ایثار جانبازانی همچون علی ولی‌پور تهمتن، که پس از دوران دفاع مقدس نیز با صبوری و استقامتی ستودنی، رنج‌های ناشی از جانبازی را به جان خریدند، یادآور وفاداری بی‌حدومرز ملت ایران به آرمان‌های مقاومت است. این ایثارگران، ستون‌های استواری هستند که نه تنها در میدان جنگ، بلکه در میانه سختی‌های زندگی نیز، مظهر عزت و کرامت انسانی بودند.