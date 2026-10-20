به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقانی اشکذری در نشست خبری با اشاره به برگزاری چهارمین دوره رویداد ملی سماکاپ گفت: در این رویداد ۱۰ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور شرکت کردند که هزار نفر از راه‌یافتگان به مرحله نهایی، در یزد حضور خواهند یافت.وی افزود: این رویداد در پنج رشته اصلی و ۳۲ زیرشاخه، از جمله اختراعات، دست‌سازه‌ها، سخنرانی، تولید محتوا و تاک برگزار می‌شود.رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزی، حمایت از خلاقیت‌ها و ایجاد نشاط و انگیزه در میان دانش‌آموزان را از اهداف اصلی این رویداد برشمرد.

دهقانی اشکذری با اشاره به حمایت از برگزیدگان این رقابت‌ها اظهار داشت: دانش‌آموزان برتر علاوه بر دریافت جوایز نقدی، به عضویت باشگاه پژوهشگران درمی‌آیند و از حمایت‌های بعدی برای رشد و توسعه استعداد‌های خود برخوردار خواهند شد.

وی همچنین از پیش‌بینی برپایی بازارچه‌هایی برای عرضه و فروش دست‌سازه‌های دانش‌آموزان خبر داد و گفت: این اقدام زمینه معرفی توانمندی‌ها و حمایت از ایده‌های خلاقانه دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.