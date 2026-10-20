به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال‌های اجتماعی سیما فیلم در سال‌های اخیر، هرکدام بخشی از مسائل و دغدغه‌های زندگی امروز را دستمایه روایت قرار داده‌اند؛ خانواده و روابط میان نسل‌ها، فضای مجازی، فرزندآوری، مفاسد اقتصادی، مسیر علم و پژوهش، امید و مواجهه انسان با زندگی، موضوعاتی هستند که در قالب قصه‌هایی متفاوت به تصویر کشیده شده‌اند.

«ذهن زیبا»، «مرهم»، «فریبا»، «نیکان»، «هفت سر اژده‌ها»، «آلا» و «ساهره» از جمله این مجموعه‌ها هستند؛ آثاری با جهان‌ها و روایت‌هایی متفاوت که موضوعات اجتماعی را در قالب قصه‌هایی خانوادگی، معمایی، زندگینامه‌ای و معناگرا به قاب تلویزیون آورده‌اند.