گوشه‌ای از اقتدار، وحدت و ولایت‌مداری جان‌فدایان ایران در رزمایش اقتدار جان فدایان در چهاربرج آذربایجان غربی به نمایش در آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رژه باشکوه جان‌فدایان شهرستان چهاربرج با حضور سردار نجمی، جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی و قشر‌های مختلف مردم، بازاریان، دانش آموزان، ورزشکاران، روسای ادارات و گروه های مختلف مردم برگزار شد.

سردار نجمی در این رزمایش گفت: به برکت خون پاک شهدا وحضور جان فدایان در میدان و همچنین مرزنشینان غیور و دلیرمردان نیرو‌های امنیتی در مرزها، امروز مرز‌های آذربایجان غربی جزو امن‌ترین مرز‌های کشور به حساب می‌آید.