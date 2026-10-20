مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از معرفی ۳۲۳ متخلف در حوزه محیط زیست به مراجع قضایی طی ۶ ماه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، محمد خداپرست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با ارائه عملکرد ۶ ماهه سال جاری اظهار کرد: در طی این مدت با انجام گشت‌های مستمر و اقدامات پیشگیرانه در مناطق حفاظت شده و آزاد استان از ۲۹ مورد صید و شکار غیرمجاز ممانعت به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه ۱۰۶ مورد نگهداری و خرید و فروش حیات وحش زنده و غیرزنده کشف و گزارش شده است، گفت: طی این مدت ۱۰ قبضه سلاح غیرمجاز و ۱۷ قبضه اسلحه مجاز از متخلفان کشف و ضبط شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ادامه داد: همچنین با تلاش ماموران ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان با ۱۹۴ مورد آلودگی محیط زیست در سطح استان برخورد شده است.

خداپرست با اشاره به حضور مستمر ماموران یگان حفاظت محیط به‌صورت شبانه‌روزی در مناطق حفاظت شده و آزاد استان اردبیل، از دوستداران محیط زیست خواست هرگونه موارد زیست محیطی را با شماره ۱۵۴۰ یا ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا موضوع بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.