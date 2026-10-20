به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین فرهنگ گفت: عملیات لایروبی دستی تعدادی از سیفون‌ها، زیرگذر‌ها و کالورت‌های شبکه‌های آبیاری تحت پوشش شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ با توجه به نیاز این بخش‌ها به پاک سازی، رفع موانع و رسوبات و بهبود شرایط عبور آب با هدف تسهیل عبور آب، رفع گرفتگی مسیر‌ها و پیشگیری از خسارت به تأسیسات و اراضی کشاورزی اجرایی شده است.

وی افزود: عملیات لایروبی دستی سیفون کانال اصلی گتوند، دو سیفون کانال‌های شرقی و غربی عقیلی، زیرگذر مجاور ایستگاه پمپاژ چشمه‌تراز در لالی و کالورت واقع در مسیر زهکش P۷A شبکه عقیلی در مجموع به طول ۱۲۴۰ متر از جمله محدوده‌های پیش‌بینی شده برای این عملیات است. لایروبی این بخش‌ها به‌صورت دستی و با استفاده از نیروی انسانی ماهر انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ سازمان آب و برق خوزستان، با تأکید بر ضرورت مراقبت از زیرساخت‌های آبیاری و زهکشی گفت: شناسایی و رسیدگی به نقاط و مسیر‌های عبور آب و رفع موانع موجود در آن ها، علاوه بر کمک به عملکرد مناسب شبکه، در پیشگیری از بروز خسارت به تأسیسات و اراضی کشاورزی و روان آب ناشی از بارندگی‌های پیش رو اهمیت دارد.