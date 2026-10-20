به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قائدرحمت با اشاره به توزیع ۳.۵ میلیون لیتر سوخت میان عشایر استان گفت: همچنین ۴۴ هزار سیلندر گاز میان خانوار‌های عشایری توزیع شده تا بخشی از نیاز‌های انرژی تامین و از قطع درختان و تخریب منابع طبیعی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: تأمین سوخت و انرژی مورد نیاز خانوار‌های عشایری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش فشار بر جنگل‌های بلوط و حفاظت از منابع طبیعی مؤثر باشد.

مدیرکل امور عشایر لرستان با اشاره به زندگی متغیر عشایر در دل طبیعت و نقش آنان در حفاظت از جنگل‌های زاگرس گفت: جامعه عشایری علاوه بر سهم مهمی که در تأمین امنیت و تولید کشور دارد، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است.