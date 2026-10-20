وزیر آموزش‌وپرورش بر ضرورت صیانت از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان، تقویت مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و جشنواره نوجوان سالم را فرصتی برای ترویج سبک زندگی سالم و تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وزیر آموزش‌وپرورش در پیامی به مناسبت اختتامیه کشوری پانزدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم، بر ضرورت صیانت از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان، تقویت مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و جشنواره نوجوان سالم را فرصتی برای ترویج سبک زندگی سالم و تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر دانست.

متن پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش به مناسبت اختتامیه کشوری پانزدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«هر کس انسانی را زندگی بخشد، گویی همه مردم را زندگی بخشیده است.»

(سوره مائده، آیه ۳۲)

نوجوانان، سرمایه‌های ارزشمند انسانی و امید‌های روشن آینده ایران اسلامی هستند؛ نسلی که در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز از شکل‌گیری هویت و شخصیت خود قرار دارد و برای عبور آگاهانه از چالش‌های زندگی، بیش از هر زمان به آموزش، حمایت و تقویت مهارت‌های زندگی نیازمند است. در دنیای امروزه، صیانت از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نوجوانان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مسئولیتی مشترک و ضرورتی انکارناپذیر است.

جشنواره «نوجوان سالم»، فراتر از یک رویداد فرهنگی و آموزشی، جلوه‌ای از تلاش نظام تعلیم و تربیت برای ترویج سبک زندگی سالم، تقویت خودمراقبتی و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر است. این جشنواره با فراهم‌آوردن زمینه بروز خلاقیت‌ها و مشارکت دانش‌آموزان، در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر گام برمی‌دارد.

تحقق این اهداف در گرو تعامل سازنده خانواده، مدرسه و جامعه است. تقویت مهارت‌های زندگی، افزایش تاب‌آوری، ارتقای سلامت روان و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد)» زمینه‌ساز محیطی امن و امیدبخش برای رشد و شکوفایی همه دانش‌آموزان است. در این مسیر، نوجوانان نه‌تنها مخاطبان برنامه‌های پیشگیرانه، بلکه کنشگران مؤثر در ترویج فرهنگ سلامت و نشاط اجتماعی هستند.

ضمن قدردانی از تلاش مدیران، معلمان، مربیان، مشاوران، اولیا و دست‌اندرکاران برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم، این رویداد ارزشمند را فرصتی برای تقویت فرهنگ پیشگیری و پاسداشت سلامت نسل آینده می‌دانم و به دانش‌آموزان برگزیده و تمامی شرکت‌کنندگان این جشنواره تبریک می‌گویم.

امیدوارم با همدلی و مشارکت همه ارکان جامعه تعلیم و تربیت، شاهد پرورش نسلی سالم، امیدوار و برخوردار از مهارت‌های لازم برای ساختن آینده‌ای روشن برای ایران عزیز باشیم.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش