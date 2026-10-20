وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تدوین سند جامع زیست‌بوم زبان فارسی و هوش مصنوعی، با اولویت‌بندی طرح‌ها و شناسایی نیاز‌های کاربران، از اقدامات ضروری برای تقویت این رکن اصلی هویت ایرانی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست بررسی زیست‌بوم زبان فارسی در عصر هوش مصنوعی، زبان فارسی را رکن اصلی هویت ایرانی دانست و گفت: با توجه به جایگاه راهبردی زبان فارسی در هویت ملی، باید بیش از گذشته به نسبت این زبان با هوش مصنوعی توجه کنیم و از فرصت‌های این فناوری برای تقویت آن بهره ببریم.

صالحی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به فرصت‌ها و تهدید‌های هوش مصنوعی افزود: زبان فارسی در چهار حوزه انضباط زبانی، پویش زبانی، ارتباط زبانی و اقتدار زبانی با چالش‌هایی مواجه است و باید برای صیانت از آن در همه این حوزه‌ها برنامه‌ریزی کرد.

وی با تأکید بر نقش زبان فارسی در پیوند‌های فرهنگی و تاریخی ایرانیان، گفت: این زبان علاوه بر ارتباطات فرهنگی در خارج از مرز‌های ایران، در داخل کشور نیز نقش مهمی در ارتباط میان اقوام ایرانی و تقویت وحدت سرزمینی داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین بر ضرورت توجه به ادبیات خلاقه به‌عنوان یکی از جلوه‌های مهم زبان فارسی تأکید کرد و افزود: ادبیات خلاقه، زیبایی، طراوت و پویایی زبان را نشان می‌دهد و باید در طراحی زیست‌بوم زبان فارسی در عصر هوش مصنوعی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

صالحی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی طرح‌های مرتبط با زبان فارسی تصریح کرد: ابتدا باید نیاز‌های کاربران به‌صورت جامع شناسایی شود و سپس براساس میزان فایده، امکان بهره‌برداری و میزان پیشرفت طرح‌ها، پروژه‌های اولویت‌دار مشخص و دنبال شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد بانک اطلاعاتی جامعی از فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه زبان فارسی، شامل کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی، تهیه شود تا زمینه برای شناسایی ظرفیت‌های موجود و تسریع اجرای طرح‌های اولویت‌دار فراهم شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین سند جامع زیست‌بوم زبان فارسی و هوش مصنوعی را اقدامی راهبردی دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور در این زمینه تأکید کرد.

امضای تفاهم نامه تدوین سند مشترک طراحی زیست بوم ملی زبان فارسی امروز با حضور ۴ دستگاه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معاون علمی رئیس جمهور و رئیس فرهنگستان زبان فارسی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.