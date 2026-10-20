رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۹۹ و نیم درصد مالیاتی که از مودیان دریافت می‌کنیم به صورت سیستمی است و دخل و تصرفی در آن نداریم.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، محمدهادی سبحانیان در چهل و پنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره مسدود شدن حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی افزود: هم اکنون بخش مهمی از مالیات‌های وصولی به صورت سیستمی محاسبه می‌شود و مؤدیان نیز این محاسبات را می‌پذیرند، بدون آنکه مجبور باشند برای انجام فرایند‌های مربوطه به ادارات مالیاتی مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه فرآیند مسدودسازی حساب‌ها از مکاتبات کاغذی به سامانه‌های سیستمی منتقل شده است، گفت: هم اکنون درخواست مسدودسازی حساب از طریق سامانه ارسال می‌شود، اما همچنان این موضوع می‌تواند برای مؤدیان مشکلاتی ایجاد کند. من نیز این انتقاد را وارد می‌دانم و سازمان امور مالیاتی پیگیری‌های متعددی را برای رفع این مشکل انجام داده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: اصل منطقی این است که اگر فردی ۱۰۰ واحد بدهی قطعی مالیاتی دارد، به همان میزان از موجودی حساب او مسدود شود؛ اما هم اکنون در سازمان امور مالیاتی دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد و میزان موجودی آنها در بانک‌های مختلف ندارد.

وی گفت: در شرایط فعلی، سازمان امور مالیاتی درخواست مسدودسازی حساب فرد را به بانک‌ها اعلام می‌کند، اما به دلیل نبود دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌ها، امکان تعیین دقیق حسابی که موجودی کافی برای پوشش بدهی مالیاتی دارد، فراهم نیست.

سبحانیان ادامه داد: بنابراین ممکن است حساب‌های مختلف یک مؤدی مسدود شوند، در حالی که اگر چنین دسترسی برخط وجود داشته باشد، می‌توان صرفاً حساب موردنظر را به میزان بدهی قطعی مسدود کرد و سایر حساب‌ها را باز گذاشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بر ضرورت حل این مسئله تاکید کرد و گفت: ایجاد دسترسی برخط به اطلاعات حساب‌های بانکی، هم به نفع بخش خصوصی و مؤدیان مالیاتی است، هم به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک می‌کند و هم برای نظام بانکی مفید خواهد بود. با این حال، تحقق این موضوع مستلزم هماهنگی و جمع‌بندی مشترک با بانک مرکزی است و در حال حاضر، این دسترسی در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست.

وی با بیان اینکه اگر این اختیار در دست سازمان امور مالیاتی بود، سه سال پیش برای رفع مشکل اقدام می‌کردیم افزود: امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و فراهم شدن دسترسی به سامانه‌های موردنیاز، این مسئله برطرف شود.

سبحانیان گفت: ضمن اینکه مسدودسازی حساب‌ها صرفاً در ارتباط با بدهی‌های قطعی‌شده مالیاتی انجام می‌شود و مبالغی که هنوز در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی هستند، مشمول این فرآیند نیستند.

وی افزود: امیدواریم با ایجاد دسترسی برخط به اطلاعات بانکی، امکان مسدودسازی حساب‌ها به میزان بدهی قطعی مؤدیان فراهم شود و از مسدود شدن غیرضروری سایر حساب‌های آنان جلوگیری شود.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی درباره استفاده از هوش مصنوعی در فرایند تشخیص مالیات گفت: رویکرد سازمان، حرکت به سمت سیستمی‌کردن فرایندهاست؛ به این معنا که محاسبه مالیات تا حد امکان بر اساس اطلاعات و سازوکار‌های سیستمی انجام شود و وابستگی آن به تعاملات حضوری میان ممیز مالیاتی و مؤدی کاهش یابد.

وی همچنین درباره قوانین و فرایند‌های اجرایی نظام مالیاتی افزود: بخشی از انتقاد‌های فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری‌های قانونی مربوط می‌شود و اصلاح این موارد به پیگیری و مطالبه‌گری بخش خصوصی از قانون‌گذار نیاز دارد. در مقابل، بخشی از انتقاد‌ها به فرایند‌های اجرایی باز می‌گردد که برخی از آنها وارد است و برای رفع آنها باید میان سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی تفاهم و گفت‌و‌گو صورت گیرد.

سبحانیان به عملکرد هیئت‌های دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: این هیئت‌ها با هدف احقاق حقوق مؤدیان تشکیل شده‌اند و انتظار می‌رود اعضای آنها با استقلال و دقت کافی به پرونده‌ها رسیدگی کنند. در ساختار این هیئت‌ها، نماینده سازمان امور مالیاتی، نماینده قوه قضاییه و نماینده بخش خصوصی حضور دارند؛ بنابراین، استقلال اعضا و ایفای نقش واقعی هر یک از آنها اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: اگر نماینده بخش خصوصی یا نماینده قوه قضاییه صرفاً به امضای آرای تنظیم‌شده اکتفا کند، حقوق مؤدیان ممکن است تضییع شود. در این زمینه، انتقاد فعالان اقتصادی قابل توجه است، اما پیگیری و مطالبه‌گری مستمر بخش خصوصی از دستگاه‌های مسئول نیز می‌تواند به اصلاح وضعیت کمک کند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی به مشکلات مربوط به حضور نمایندگان قوه قضاییه در هیئت‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که با آن مواجه هستیم، حضور نیافتن قضات بازنشسته موردنظر قانون و استفاده از قضات شاغل است که به دلیل مسئولیت‌های متعدد، ممکن است فرصت کافی برای بررسی دقیق پرونده‌ها نداشته باشند. این موضوع را بار‌ها پیگیری کرده‌ایم، اما حل آن همچنان به همکاری و پیگیری بیشتر نیاز دارد.