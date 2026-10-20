مدیرعامل بنیاد زائر خراسان جنوبی در آیین «نشان ارادت» که با حضور نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی، استاندار و جمعی از مسئولان و خیران برگزار شد، از تلاش‌ها و حمایت‌های مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در مسیر ساخت زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس قدردانی کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با اهدای لوح سپاسی از سوی مدیرعامل بنیاد زائر خراسان جنوبی از مساعدت‌ها، همت بلند و نقش‌آفرینی مؤثر آینه دار، مدیرکل صداوسیمای استان در پیشبرد طرح احداث زائرسرای خراسان جنوبی در مشهد مقدس قدردانی به عمل آمد.

در متن این لوح که توسط نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی و استاندار به مدیرکل صداوسیمای استان اعطا شد، آمده است: زیارت بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام)، توفیقی الهی و موهبتی ارزشمند است و فراهم آوردن زمینه زیارت برای بندگان خدا، به‌ویژه محرومان و کم‌برخوردارانی که دل در گرو مهر آن امام رئوف دارند، جلوه‌ای ماندگار از خدمت به آستان اهل‌بیت علیهم‌السلام و ذخیره‌ای ارزشمند برای سرای آخرت است.

مشارکت و همراهی در ساخت این زائرسرا، تنها یاری در ساخت یک بنا نیست؛ بلکه ساختن پلی برای رسیدن دل‌های مشتاق به حریم رضوی، گشودن دریچه‌ای از امید به روی خانواده‌های کم برخوردار و فراهم آوردن فرصت زیارت برای دل‌هایی است که شاید سال‌ها در آرزوی دیدار گنبد طلایی امام مهربانی‌ها مانده‌اند.

در پایان این لوح، دوام توفیق، عزت و سربلندی آینه‌دار در مسیر خدمت به زائران و مجاوران حضرت رضا (علیه‌السلام) از درگاه خداوند متعال مسئلت شده است.