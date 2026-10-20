مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تویسرکان گفت: بارش مناسب نزولات جوی و نبود سرمازدگی درختان موجب افزایش ۲۰ درصدی محصول گردو نسبت به سال گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، صبح آقا محمد و خانواده اش با صدای افتادن گردو‌ها شروع می‌شود این روز‌ها وقت جمع کردن محصول یک سال دسترنج اوست.

آقا محمد فضلعلی پس از یکسال آبیاری کوددهی و مراقبت از درخت، همراه با خانواده شروع به گردوتکانی میکنند و سپس پوست سبز آن را همراه با جدا و مقابل آفتاب پهن میکنند تا خشک شود و سپس روانه بازار میکنند.

کاشت داشت و برداشت گردوی تویسرکان به عنوان میراث جهانی سال ۱۴۰۲ در سازمان خاروبار جهانی فائو ثبت شد، اما حفظ این میراث فقط به تولید محصول محدود نمی‌شود.

باغدار گزارش ما هم مانند اغلب بهره برداران این بخش، گردوی خود را به صورت فله‌ای به یکی از غرفه داران محلی می‌فروشد.

یکی از غرفه داران میگوید: بیش از ۹۰ درصد از محصول گردوی کشور به صورت فله‌ای به فروش میرسد.

چند سالی است که در شهرستان واحد‌های تفکیک و بسته بندی گردو به صورت محدود راه اندازی شدند که اینجا یکی از آن کارگاه‌ها است.

فاطمه آقابابایی مدیر واحد تفکیک و بسته بندی گردو از استفاده از دستگاهی می گوید که شرکتی دانش بنیان آن را ساخت و میتواند در هر ساعت یک و نیم تن مغز گردو را بر اساس اندازه و رنگ تفکیک و جداسازی کند.