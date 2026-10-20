معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از افتتاح ۳۳ طرح ورزش دانش‌آموزی در ۱۶ شهرستان، ناحیه و منطقه استان هم‌زمان با هفته تربیت بدنی خبر داد.





، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از افتتاح ۳۳ طرح ورزش دانش‌آموزی در ۱۶ شهرستان، ناحیه و منطقه استان هم‌زمان با هفته تربیت بدنی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از افتتاح ۳۳ طرح ورزش دانش‌آموزی در ۱۶ شهرستان، ناحیه و منطقه استان هم‌زمان با هفته تربیت بدنی خبر داد.

حسینی گفت: این طرح‌ها شامل پیست تارتان دوومیدانی، سالن‌های ورزشی چندمنظوره، کلاس درس تربیت بدنی، زمین چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی است که با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۲۰۰ میلیارد تومان، به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ۶۷ طرح ورزشی دانش‌آموزی در فارس اجرا شده که ۳۴ طرح آن در هفته دولت افتتاح شده و ۳۳ طرح دیگر نیز هم‌زمان با هفته تربیت بدنی به بهره‌برداری رسیده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس با اشاره به افزایش سه‌برابری سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی استان از سال ۱۴۰۱ تاکنون، گفت: سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی فارس از ۲۱ صدم مترمربع به ۶۳ صدم مترمربع افزایش یافته است.

حسینی ادامه داد: در دولت چهاردهم بیش از ۲۱۰ فضای ورزشی دانش‌آموزی به مجموعه فضا‌های ورزشی استان اضافه شده است و امیدواریم با تداوم این روند، سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی مطابق برنامه هفتم توسعه افزایش یابد.

وی مشارکت خیران، اولیا و اعتبارات دولتی را از منابع تأمین هزینه این طرح‌ها عنوان کرد و افزود: بهره‌برداری از این فضاها، زمینه استفاده دانش‌آموزان، فرهنگیان و علاقه‌مندان به ورزش را فراهم می‌کند.