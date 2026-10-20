به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فدراسیون کشتی برای سومین سال متوالی، به مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان پاداش نقدی و حقوق ماهیانه پرداخت می‌کند.

میزان این پاداش‌ها که از محل درآمد‌های فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: ۵ میلیارد تومان پاداش نقدی و ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

مدال نقره جهان: یک میلیارد تومان پاداش نقدی و ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

مدال برنز جهان: ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی و ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

پیکار‌های کشتی قهرمانی سال ۲۰۲۶ جهان روز‌های دوم تا دهم آبان ماه سال جاری به میزبانی آستانه پایتخت کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.

برنامه این پیکار‌ها به شرح زیر است:

شنبه ۲ آبان

ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲کیلوگرم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰ مراحل نیمه نهایی اوزان فوق

یکشنبه ۳ آبان

ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ شانس‌مجدد اوزان ۵۵،۶۰،۷۷،۸۲ و مقدماتی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰کیلوگرم

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰ مسابقات نیمه نهایی اوزان ۷۲،۹۷،۱۳۰

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ رده بندی و فینال اوزان ۵۵،۶۰،۷۷،۸۲

دوشنبه ۴ آبان

ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ شانس مجدد اوزان ۷۲،۹۷،۱۳۰

و مقدماتی اوزان ۶۳،۶۷،۸۷ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰ نیمه نهایی اوزان ۶۳،۶۷،۸۷

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ رده بندی و فینال اوزان ۷۲،۹۷،۱۳۰

سه‌شنبه ۵ آبان

ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ شانس مجدد اوزان ۶۳،۶۷،۸۷

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ رده بندی و فینال اوزان ۶۳،۶۷،۸۷

پنجشنبه ۷ آبان

ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ آزاد

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰ نیمه نهایی اوزان ۶۵ و ۹۷ آزاد

جمعه ۸ آبان

ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ شانس مجدد اوزان ۶۵ و ۹۷

و مقدماتی اوزان ۶۱،۷۰،۸۶،۱۲۵ آزاد

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰ نیمه نهایی اوزان ۶۱،۷۰،۸۶،۱۲۵ آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ رده بندی و فینال اوزان ۶۵ و ۹۷ آزاد

شنبه ۹ آبان

ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ شانس مجدد اوزان ۶۱،۷۰،۸۶،۱۲۵ آزاد

و مقدماتی اوزان ۵۷،۷۴،۷۹،۹۲ آزاد

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰ نیمه نهایی اوزان ۵۷،۷۴،۷۹،۹۲ آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ رده بندی و فینال ۶۱،۷۰،۸۶،۱۲۵ آزاد

یکشنبه ۱۰ آبان

ساعت ۱۵:۱۵ تا ۱۶:۰۰ شانس مجدد اوزان ۵۷،۷۴،۷۹،۹۲ آزاد

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ رده بندی و فینال اوزان فوق